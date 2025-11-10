Как избавиться от неприятного запаха от ковра: простое средство
Ковры создают ощущение уюта и тепла, но их гораздо труднее поддерживать в чистоте, чем деревянный, ламинатный или плиточный пол. Это объясняется тем, что волокна ткани могут задерживать пыль, грязь, волосы, аллергены и многое другое глубоко в ворсе, а любые разливы еды и напитков могут нанести непоправимый вред.
Эксперт по уборке Лили, известная в TakTok как @cleanwithlilyx, поделилась простым лайфхаком для избавления от нежелательных запахов на коврах, и все, что для этого нужно, это умелое использование одного простого средства.
Итак, в своем новом видео она показала, как посыпает ковер пищевой содой, прежде чем пропылесосить его.
"Если вы посыпете ковры пищевой содой, а затем уберете, это избавит вас от любых остаточных запахов", – отметила она.
Этот белый кристаллический порошок, который обычно используется в качестве разрыхлителя в выпечке, обладает абсорбирующими и дезодорирующими свойствами, что позволяет ему нейтрализовать запахи.
В комментариях пользователи подтвердили действенность этого лайфхака, отметив, что смогли проверить его и убедиться в эффективности.
