Как избавиться от неприятного запаха от ковра: простое средство

Ковры создают ощущение уюта и тепла, но их гораздо труднее поддерживать в чистоте, чем деревянный, ламинатный или плиточный пол. Это объясняется тем, что волокна ткани могут задерживать пыль, грязь, волосы, аллергены и многое другое глубоко в ворсе, а любые разливы еды и напитков могут нанести непоправимый вред.

Эксперт по уборке Лили, известная в TakTok как @cleanwithlilyx, поделилась простым лайфхаком для избавления от нежелательных запахов на коврах, и все, что для этого нужно, это умелое использование одного простого средства.

Итак, в своем новом видео она показала, как посыпает ковер пищевой содой, прежде чем пропылесосить его.

"Если вы посыпете ковры пищевой содой, а затем уберете, это избавит вас от любых остаточных запахов", – отметила она.

Этот белый кристаллический порошок, который обычно используется в качестве разрыхлителя в выпечке, обладает абсорбирующими и дезодорирующими свойствами, что позволяет ему нейтрализовать запахи.

В комментариях пользователи подтвердили действенность этого лайфхака, отметив, что смогли проверить его и убедиться в эффективности.

