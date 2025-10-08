Из 14 тысяч осталось 24 человека: оккупанты устроили 'праздник освобождения' в разрушенном Угледаре. Фото

Российские пропагандисты приехали в Угледар на Донетчине, чтобы снять "праздник освобождения", приуроченный к годовщине оккупации города. Священник привез туда "гуманитарную миссию" и провел службу. Тем временем пропагандисты, снимая сюжет о "благодарных местных", одновременно продемонстрировали реалии жизни в уничтоженном РФ городе.

По их же словам, из более 14 тысяч жителей в Угледаре сейчас осталось 24 человека. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Людям приходится выживать среди разрушенных зданий без электричества, газа, отопления и воды. Захватчики привезли им газовые баллоны и продукты питания: немного мяса, масло, молоко, крупы и макароны.

"Их благодарность – лучшая награда для нас", – цинично комментировали пропагандисты, снимая сюжет в квартире, где рядом с разбитыми стенами висят новые портреты диктатора Путина и главаря "ДНР" Пушилина.

В Центре отметили, что это – типичная технология российской пропаганды.

"Скрыть факты разрушений целых городов невозможно, как и то, что никакого "восстановления" не происходит. Поэтому оккупанты пытаются переключить внимание аудитории на тему "стойкости" их жителей и "помощи", которую им оказывает россия", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году российский пропагандист Владимир Соловьев засветился в оккупированном Угледаре и продемонстрировал масштабы разрушений, нанесенных городу российскими войсками. То, что когда-то было небольшим украинским городом, теперь превратилось в сплошные руины.

