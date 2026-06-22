Ивана Купала 2026: какие существуют традиции и гадания

В 2026 году украинцы будут отмечат ьИвана Купала в ночь с 23 на 24 июня. Это один из древнейших народных праздников, в котором переплелись дохристианские верования, культ солнца, воды и огня, а также христианская традиция чествования Рождества Иоанна Крестителя.

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С этим днем связано множество обычаев: купальские костры, плетение венков, сбор целебных трав, поиски цветков папоротника и гадание на суженого. OBOZ.UA рассказывает о традициях этого дня.

Ивана Купала: история праздника

Праздник Купала считается одним из древнейших славянских праздников. В дохристианские времена оно было связано с летним солнцестоянием – периодом, когда день самый длинный, а солнце обладает наибольшей силой. Именно поэтому главными символами праздника стали огонь, вода, растения, очищение и обновление.

Наши предки верили, что в это время природа обретает особую силу. Люди собирали лекарственные травы, так как считалось, что именно в день Купалы они обладают наибольшим целебным действием. Также разжигали большие костры, пели песни, водили хороводы и устраивали молодежные гуляния.

Особое значение придавали и воде. Согласно народным представлениям, купание на Купалу могло очистить человека от болезней, дурных мыслей и всего нехорошего.

Происхождение названия праздника объясняют по-разному. По одной из версий, слово "Купала" связано с традицией обрядовых купаний. Люди верили, что вода в этот день обладает очищающей силой, поэтому купание было важной частью празднования.

По другой версии, корень "куп" может происходить от слов "вкупе", "купно", то есть вместе. В таком случае название могло быть связано с обычаем собираться общиной, праздновать вместе, водить хороводы и проводить совместные обряды.

После распространения христианства древний народный праздник не исчез, но его соединили с церковным днем – Рождеством Иоанна Крестителя. Так к народному названию Купала добавилось имя Иоанна, и праздник стал известен как Ивана Купала.

Когда будет Ивана Купала в 2026 году

В 2026 году Ивана Купала празднуют в ночь с 23 на 24 июня. Именно 24 июня по новому церковному календарю приходится Рождество Иоанна Крестителя.

Раньше многие украинцы привыкли отмечать Ивана Купала в ночь с 6 на 7 июля. Такая дата была связана со старым календарем. После перехода украинских церквей на новоюлианский календарь часть церковных праздников сдвинулась на 13 дней назад, поэтому Рождество Иоанна Крестителя теперь приходится на 24 июня.

Традиции и обряды на Ивана Купала

Одной из самых известных традиций Ивана Купала были купальские костры. Их разжигали вечером, а молодежь собиралась вокруг огня, пела, танцевала и прыгала через пламя.

Согласно народным поверьям, такой прыжок очищал от зла, давал здоровье и силу. Особое значение имел прыжок для влюбленных: если парень и девушка перепрыгивали через огонь, держась за руки, и не разъединяли их, это считалось хорошим знаком для их будущего.

Важное место в празднике занимала и вода. На Купалу люди купались в реках, озерах или прудах, так как верили в очищающую силу воды. В то же время с водоемами было связано много предостережений. По народным поверьям, в ночь перед праздником у воды нужно было быть осторожными, так как русалки и другие мифические существа могли навредить человеку.

Еще одна купальская традиция – плетение венков. Девушки собирали полевые цветы и травы, плели из них венки и украшали ими голову. Венок был не только украшением, но и важным обрядовым символом молодости, красоты, судьбы и любви.

Также в день Ивана Купала собирали лекарственные растения. Считалось, что травы, сорванные в этот день или в купальскую ночь, обладают особой силой. Их сушили и хранили дома, использовали для чаев, настоев, оберегов и народного лечения.

Цветок папоротника на Ивана Купала

Одно из самых известных поверий этого праздника связано с цветком папоротника. По легенде, папоротник расцветает лишь раз в год – в ночь на Ивана Купала, и только на очень короткое мгновение.

Тот, кто найдет цветок папоротника, якобы сможет понимать язык животных, видеть спрятанные сокровища и узнать тайны мира. В народном воображении этот цветок стал символом счастья, удачи и большой мечты, которую трудно осуществить.

Гадания на Ивана Купала

Ивана Купала традиционно считалось благоприятным временем для гаданий, особенно на любовь и будущую судьбу. Чаще всего гадали незамужние девушки, которые хотели узнать, откуда придет жених и скоро ли будет свадьба.

Самое известное купальское гадание – на венках. Девушки плели венки из цветов и трав, иногда вставляли внутрь маленькую свечку, а затем пускали их по воде. По тому, как вел себя венок, пытались предсказать будущее.

Если венок плыл далеко и не тонул, это считалось хорошим знаком. Если он прибивался к берегу, верили, что с той стороны может прийти суженый. Если же венок останавливался на месте или тонул, это толковалось как знак того, что девушке ещё придётся подождать с замужеством.

Также гадали на травах, снах и свечах. Купальская ночь в народной традиции считалась пограничным временем, когда обычный мир как будто приближается к таинственному, а потому люди верили, что именно тогда можно заглянуть в собственную судьбу.

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