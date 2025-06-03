Искусственный интеллект дал прогноз, на какую страну может напасть Россия в случае прекращения войны в Украине

Искусственный интеллект спрогнозировал, на какую страну мира могла бы напасть Россия после Украины. Учитывая совокупность таких факторов, как геополитическая ситуация, военное присутствие, исторические и политические конфликты, наибольшая угроза нависает над Молдовой, но она не единственная в перечне "претендентов".

Видео дня

Впрочем, мир имеет рычаги для того, чтобы остановить агрессора. Об этом говорится в прогнозе ChatGPT.

Искусственный интеллект констатировал, что Россия сейчас считает наибольшей угрозой для себя Украину. Однако стратегические цели агрессора могут предусматривать потенциальную агрессию Москвы против стран Балтии, Латвии, Литвы и Эстонии. Эти страны, входящие в блок НАТО, географически близки к России и в прошлом находились под ее или предшественников нынешней РФ влиянием.

Не застрахована от новой российской агрессии и Грузия, которая уже становилась жертвой нападения РФ.

Однако наиболее вероятной является потенциальная агрессия России против Молдовы, на территории которой – в оккупированном Приднестровье – агрессор уже имеет свои войска.

Кроме присутствия военного контингента РФ и пророссийских сил в регионе вероятность агрессии РФ против Молдовы усиливает также ее политическая нестабильность и слабые институты: они делают Кишинев уязвимым.

Кроме того, Молдова не является членом НАТО. Поэтому Россия может считать ее менее рискованным направлением, чем прямой конфликт со странами-членами Североатлантического альянса. Ведь нападение на Литву, Латвию или Балтию может спровоцировать масштабный военный конфликт с союзниками этих стран, что, вероятно, сдерживает Россию.

Искусственный интеллект подчеркнул, что этот прогноз базируется на текущей ситуации. В то же время существует много факторов, которые могут изменить общую картину.

"Многие факторы влияют на такие решения – международное давление, санкции, внутренняя политика России, и реакция НАТО и других государств... Важно следить за развитием событий и международной реакцией", – говорится в ответе ChatGPT.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, о прогнозе искусственного интеллекта относительно того, как долго еще Россия сможет воевать против Украины.

Также мы рассказывали, кто, по версии ChatGPT, вышел бы победителем из войны между США и Китаем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!