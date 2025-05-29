Исчезли с карт: почему Желтые Воды в СССР были закрытым городом

Желтые Воды – город в Днепропетровской области, где когда-то войско Богдана Хмельницкого в 1648 году одержало знаменитую победу над Речью Посполитой. Сейчас это один из важных исторических центров Украины, но во времена СССР о нем мало кто слышал. Все из-за того, что Желтые Воды были закрытым городом.

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В Союзе существовало такое явление, как закрытые города, из-за чрезвычайной милитаризованности страны. Пытаясь победить США в холодной войне, советская власть, как могла, прятала любые военные разработки, делая жителей таких городов заложниками положения. OBOZ.UA рассказывает, почему такой режим возник в Желтых Водах и как здесь жили люди в эпоху СССР.

Причиной присвоения городу закрытого статуса стали залежи урановой руды, обнаруженные здесь в 1950-е годы. Ресурс был нужен для развития ядерной программы – его добывали и обогащали для использования в создании оружия. Для этого в Желтых Водах построили Восточный горно-обогатительный комбинат. Он стал одним из крупнейших предприятий такого типа в Европе.

Как только комбинат начали строить, город исчез с карт СССР. Местные жители больше не могли пользоваться своими фактическими адресами для переписки и других нужд, а указывали только обезличенные почтовые ящики. Более того, их право на выезд было строго ограничено и каждого, кто был причастен к урановому производству, заставили подписать документы о неразглашении.

Когда кто-то пытался узнать какую-то информацию о Желтых Водах, он натыкался на сведения о том, что здесь находится "цех фосфатных удобрений". Поскольку полностью замаскировать химическое производство было невозможно, его просто выдавали за нечто более безобидное, чем добыча компонентов для ядерного оружия.

Повлиял статус города и на его административное подчинение. По своему географическому положению сейчас он подчиняется Днепру – областному центру Украины. В советские времена закрытые города входили в сферу ответственности союзного центра, то есть Москвы. Это означало, что жители такого города получали более высокий, почти столичный уровень обеспечения товарами и услугами – своеобразную компенсацию за строгое ограничение свободы.

Несмотря на то, что город имел закрытый статус, его население в советскую эпоху росло. На момент, когда в Желтых Водах начали добывать уран, здесь проживало всего несколько тысяч человек, а статус города был предоставлен только в 1957 году. А перед самым распадом Союза здесь насчитывалось почти 62 тысячи жителей – исторический максимум.

Такое количество людей нуждалось в культурном досуге. Поэтому в Желтых Водах открывали дворцы культуры, библиотеки, театры. Вместе с неплохим уровнем обеспечения, это делало город привлекательным для новых жителей. Советские граждане с радостью обменивали свою свободу на лишний кусок колбасы.

После распада СССР город лишился статуса закрытого. И начал проходить все кризисы вместе с остальной Украиной. Здесь существенно сократилась добыча урана, что сказалось на экономическом состоянии Желтых Вод. Начался отток населения.

Тем не менее, у города сохраняется значительный потенциал. Кроме урана, геологи указывают на наличие поблизости месторождений редкоземельных металлов и железной руды, что может стимулировать дальнейшее развитие Желтых Вод. А еще большой интерес оно вызывает у любителей истории, что может подтолкнуть развитие культурной сферы и туризма.

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