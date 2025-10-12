Инженер-изобретатель в области космических исследований Михаил Яримович: 'тот, кто не пустил русских на Луну'

Михаил Яримович – представитель древнего тернопольского рода, давшего Украине не только известных полководцев и руководителей, но и выдающихся ученых – является легендой в области покорения космоса. Несмотря на то, что добрая половина его исследований засекречена, Яримович, будучи заместителем министра обороны США, работал на военную сферу – в том числе и на руководящих постах в НАТО, его работы в НАСА более чем достаточно для того, чтобы войти в историю.

Видео дня

В значительной степени именно его заслугой стала отправка на Луну пилотируемого космического аппарата "Аполлон" и высадка американских астронавтов на поверхность спутника Земли. Но только космической отраслью достижения Яримовича не ограничиваются, хотя он в течение своей жизни возглавлял многие самые престижные международные организации по космонавтике и астронавтике – в его биографии есть и другие важные пункты, среди которых участие в СОИ и создание системы GPS. Также Яримович – автор многочисленных научных работ по аэродинамике и космической технологии и их практическому применению.

Как сына украинских эмигрантов взяли на работу в НАСА

Михаил Яримович родился 13 октября 1933 года в польском Белостоке в украинской семье, которая временно жила в Европе. Впоследствии они вернулись на родную им Тернопольщину – в село Метенев Зборовского района, а затем жили и в самом Тернополе – их дом стоял на улице Микулинецкой. После окончания Второй мировой войны родители Яримовича перебрались за океан. Высшее образование Михаил, превратившийся в Америке в Майкла (согласно диплому, он инженер аэронавтики), получил в университете Нью-Йорка, а докторскую степень по философии – в Колумбийском университете. Уникальное соединение, казалось бы, несовместимых отраслей знания сделало Яримовича ценным специалистом, которого с удовольствием взяли на работу его мечты – в НАСА, хотя ему в то время было всего 26 лет.

Успех американской и провал советской лунной программы

В 1965 году Яримович стал техническим директором, возглавив проект орбитальной космической лаборатории с экипажем на борту. Он отвечал за функционирование систем космических кораблей "Аполлон" – электронное управление их двигателей, навигацию, стабилизацию и контроль. Работа над проектом отнимала у Яримовича и его команды очень много времени – они дневали и ночевали в своих кабинетах, почти не появляясь дома, пока их жены вели хозяйство и занимались детьми. Сложность стоящей перед учеными задачи состояла еще и в том, что все нужно было сделать не только хорошо, но и быстро – опередив Советский Союз, в котором велись аналогичные разработки.

В июле 1969 года состоялся полет к Луне пилотируемого космического корабля "Аполлон-11", в ходе которого астронавты Нил Армстронг и Эдвин Баз Олдрин первыми в истории человечества высадились на спутник Земли. За два с лишним часа, которые они провели на его поверхности, Армстронг и Олдрин установили на месте высадки флаг США, оставили техническое оборудование и собрали почти 22 килограмма лунного грунта. После успешного возвращения американских астронавтов на Землю стало понятно, что советская программа провалилась – в ней не было больше никакого смысла, а, значит, Советский Союз не смог бы давить на западный мир и угрожать ему. Что до самого Яримовича, то его коллеги в шутку стали говорить о нем: "Этот тот, кто не пустил москалей на Луну".

"Звездные войны"

Не менее важную роль Яримович сыграл и в период так называемых "звездных войн", которые президент США Рональд Рейган объявил 23 марта 1983 года. В их рамках был создана СОИ – Стратегическая Оборонная Инициатива – масштабная космическая система противоракетной обороны. В 1986 году ее руководителем по настоянию самого Рейгана, сделавшего ставку на украинского ученого, был назначен Михаил Яримович.

"Как может сложиться судьба украинского эмигранта в демократической Америке"

На пенсию Михаил Иванович вышел в 1990 году, но перед этим совершил еще одно очень важное для человечества открытие: презентовал свою новую разработку – создание прообраза GPS – системы глобального позиционирования, позволяющей определить координаты человека или предмета в любом месте Земли и даже околоземном пространстве, не зря ее называют "созвездием, созданным человеком". В ее основе лежит гениальная по своей простоте идея: 24 спутника, которые вращаются в разных плоскостях на околоземной орбите. Каждая точка Земли находится в зоне внимания 3-6 спутников, создавая трёхмерную систему координат – укрыться от нее невозможно. Сейчас система GPS используется во всех смартфонах и навигаторах, а в свое время Яримович предназначал свое изобретение для американских военных. О себе в свете своей научной работы Яримович сказал так: "На моем примере вы видите, как может сложиться жизнь украинского эмигранта, если дать ему свободу развиваться в демократической Америке".

Связь с исторической родиной

После того как историческая родина ученого, Украина, стала независимой, Яримович начал работать с нашей страной: он принимал активное участие в реализации международного проекта "Морской порт", где использовалась украинская ракета "Зенит-3SL". В Украине Михаил Иванович также руководил студенческой секцией украинских инженеров Америки, а в США призывал создавать при высших учебных заведениях кафедры украиноведения. Не только в знак благодарности, но и с учетом заслуг Яримовича перед мировой наукой Национальная Академия наук Украины приняла его в свои ряды как иностранного ученого. У Михаила Яримовича прекрасная семья: жена Роксолана, дочь Татьяна, сын Николай и четверо внуков, он живет в местности Оспри во Флориде.