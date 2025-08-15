Инструмент информационной войны: в ЦПД показали, как россияне пытаются дискредитировать рекрутинговую кампанию "Азова"

Россияне с помощью соцсетей пытаются дискредитировать рекрутинговую кампанию "Азов". В Facebook и TikTok они размещают соответствующие ролики, чтобы подорвать доверие украинцев.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Таким образом страна-террорист пытается вести информационную войну.

"Россияне в соцсетях распространяют видео, которые дискредитируют рекрутинговые ролики бригады НГУ "Азов", – говорится в сообщении.

В Facebook эти видео появляются на странице, созданной всего пять дней назад. А ее название совпадает с названием одной из украинских общественных организаций, однако никакой связи с ней она не имеет. Такие действия свидетельствуют о попытке выдать фейковый аккаунт за официальный источник.

Параллельно в TikTok российская сторона распространяет сгенерированные искусственным интеллектом ролики, направленные на дискредитацию "Азова".

В ЦПД отметили, что цель таких материалов – очернить подразделение, ослабить эффективность его рекрутинговой кампании и подорвать доверие к нему среди украинцев.

"Распространение подобного контента – это инструмент информационной войны, направленный на деморализацию общества и подрыв боевого духа украинцев", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Россия продолжает информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными. В частности, в пророссийских медиа 6 августа распространилось фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных. В нем говорится об "исключении отдельных лиц из списков на обмен" и нежелании их возвращать. В ЦПД подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Как писал OBOZ.UA, накануне Центр уже рассказывал о намерениях оккупантов продолжить информационную кампанию по дискредитации процессов обменов, а также опровергал фейк, что Украина якобы отказывается забирать своих граждан из пункта пропуска "Верхний Ларс".

