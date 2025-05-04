Индивидуальная аптечка военного: инструктор объяснил, где должна размещаться и из чего состоять

Значение скорой и максимально качественной первой помощи при ранении на поле боя сложно переоценить. Ведь профессиональная помощь в течение примерно часа после ранения значительно увеличивает шансы на то, что раненый выживет.

Видео дня

Вот почему правильно сформированная аптечка действительно может спасти жизнь. Что должно быть в ней и где ее лучше расположить, рассказал инструктор Одесского отряда ГПСУ с псевдо "Тюнс".

Оптимальным, по словам "Тюнса", является наличие двух аптечек: это нужно, чтобы бронежилет не зависел от ременно-плечевой системы (РПС) или Range Belt: одна из аптечек крепится на "броник", вторая – на РПС или Range Belt, пояснил "Тюнс". Важно также, чтобы в зоне быстрого доступа находились ножницы.

В аптечке обязательно должен быть турникет – его следует разместить так, чтобы его можно было максимально быстро достать любой рукой.

Также в аптечку кладут две пары нитриловых перчаток – на случай если одна пара порвется или придется с кем-то ими поделиться. Важно, чтобы они были не черного и не красного цвета: на перчатках должна быть видна кровь.

Еще один непременный атрибут военной аптечки – гемостатический (кровеостанавливающий) бинт для тампонады: применяется для остановки массивных кровотечений.

Следующий "маст хев" – назофарингеальный воздуховод с лубрикантом на водяной основе.

"Главное – должен быть правильный размер. Это изделие имеет "бегающий" хомут, позволяющий регулировать размер для раненого", – уточнил защитник.

Обязательно кладут в аптечку окклюзионную наклейку на случай проникающих ранений грудной клетки. Пограничник отметил, что использует такие наклейки украинского производства.

"Далее мы имеем так называемый рill-pack, набор таблеток. Это парацетамол в тысячной дозировке, или это может две таблетки парацетамола по 500, мелоксикам (нестероидное противовоспалительное средство, имеет противовоспалительный, жаропонижающий и обезболивающий эффект. – Ред.) и Моксифлокацин (бактерицидный антибактериальный препарат фторхинолонового ряда широкого спектра действия. – Ред.). Это антибиотики общего спектра", – перечислил "Тюнс".

Также в аптечку кладут обычный марлевый бинт в вакууме с качественной абсорбирующей салфеткой, термоодеяло для предотвращения гипотермии, а также карточку раненого формы dd 1380.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, как правильно пользоваться телефоном после мобилизации в армию, чтобы не подвергнуть опасности ни себя, ни побратимов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!