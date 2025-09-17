Huawei Ukraine проведет командные соревнования для студентов Student tech challenge-2025

Компания "Хуавей Украина" приглашает студентов к участию в командном соревновании Student Tech Challenge, которое реализуется при поддержке Министерства образования и науки Украины.

В рамках соревнования участники работают в командах, предлагая инновационные идеи и решения по актуальным проблемам в области телекоммуникаций, сетей и энергетики. Проектная работа под руководством тренеров и при менторстве представителей компании предусматривает разработку креативных современных подходов для реализации предложенных задач. Победители конкурса получат ценные призы и уникальную возможность приобщиться к стажировочной программе в компании "Хуавей Украина".

Соревнования организованы по категориям:

Radio Access Network Planning;

Datacom Engineering;

Transport Network Engineering;

Digital Energy.

Конкурс проводится в комбинированном формате в несколько этапов.

Первый этап конкурса – с 7 по 26 октября – включает встречу и наработки командами своих решений онлайн вместе с тренерами, работу с менторами компании над совершенствованием проекта, подготовку презентации.

Второй этап – 27 и 28 октября – проведение полуфинала: оценка наработанных решений и определение финалистов для прохождения в следующий этап.

Третий этап – с 29 октября по 4 ноября – продолжение менторинг сессий и подготовка к питчингам для команд финалистов.

Четвертый этап – 5 и 6 ноября – будет проводиться оффлайн в Киеве и включать питчинг идей и их оценки независимым жюри, состоящее из экспертов в соответствующей области.

Финал соревнований пройдет 7 ноября в живом формате и будет включать церемонию награждения победителей по результатам оценки жюри.

Почему Student Tech Challenge?

Реальный опыт.

Участники получат возможность работать над реальными техническими заданиями в сферах телекоммуникаций, сетей и энергетики, обсуждать свои идеи с коллегами, получать советы от экспертов и развивать практические навыки проектирования при менторстве специалистов. Это шанс использовать теоретические знания на практике, в реальных условиях и получить фидбэк от экспертов отрасли.

Сертификаты и награды.

Каждый участник получит сертификат подтверждения участия во Всеукраинском соревновании, а также награду, которая станет дополнительным плюсом в CV для будущей карьеры.

Ценные призы и возможности для роста.

Все участники и тренеры команд будут приглашены на финал соревнований в Киеве и получат подарки за участие. Авторы лучших проектов получат ценные призы и шанс присоединиться к наставнической программе акселератора Huawei.

Требования к участникам

Студенческие команды в составе 2-5 человек, обучающихся на бакалавриате (начиная с третьего года обучения) и магистратуре (первого года обучения) ЗВО Украины.

Специальности по направлениям: телекоммуникации, сети, энергетика.

Владение английским языком не ниже уровня B1. Вы должны быть уверены, что члены команды смогут защитить проект на питчинге на английском языке.

Заявка на регистрацию принимается только при условии наличия полного состава участников команды (2-5 человек).

Количество команд от одного университета в пределах каждой указанной категории ограничено.

Команда может выбрать инструктора самостоятельно или дать запрос на подбор преподавателя при регистрации.

Чтобы принять участие в конкурсе, кандидаты должны заполнить гугл-форму по ссылке:

https://forms.gle/R6kz8iiKPmgo9qvt8

Компания "Хуавей Украина" ждет вас на Student Tech Challenge-2025!