Huawei Ukraine проведет командные соревнования для студентов Student tech challenge-2025
Компания "Хуавей Украина" приглашает студентов к участию в командном соревновании Student Tech Challenge, которое реализуется при поддержке Министерства образования и науки Украины.
В рамках соревнования участники работают в командах, предлагая инновационные идеи и решения по актуальным проблемам в области телекоммуникаций, сетей и энергетики. Проектная работа под руководством тренеров и при менторстве представителей компании предусматривает разработку креативных современных подходов для реализации предложенных задач. Победители конкурса получат ценные призы и уникальную возможность приобщиться к стажировочной программе в компании "Хуавей Украина".
Соревнования организованы по категориям:
- Radio Access Network Planning;
- Datacom Engineering;
- Transport Network Engineering;
- Digital Energy.
Конкурс проводится в комбинированном формате в несколько этапов.
- Первый этап конкурса – с 7 по 26 октября – включает встречу и наработки командами своих решений онлайн вместе с тренерами, работу с менторами компании над совершенствованием проекта, подготовку презентации.
- Второй этап – 27 и 28 октября – проведение полуфинала: оценка наработанных решений и определение финалистов для прохождения в следующий этап.
- Третий этап – с 29 октября по 4 ноября – продолжение менторинг сессий и подготовка к питчингам для команд финалистов.
- Четвертый этап – 5 и 6 ноября – будет проводиться оффлайн в Киеве и включать питчинг идей и их оценки независимым жюри, состоящее из экспертов в соответствующей области.
- Финал соревнований пройдет 7 ноября в живом формате и будет включать церемонию награждения победителей по результатам оценки жюри.
Почему Student Tech Challenge?
- Реальный опыт.
Участники получат возможность работать над реальными техническими заданиями в сферах телекоммуникаций, сетей и энергетики, обсуждать свои идеи с коллегами, получать советы от экспертов и развивать практические навыки проектирования при менторстве специалистов. Это шанс использовать теоретические знания на практике, в реальных условиях и получить фидбэк от экспертов отрасли.
- Сертификаты и награды.
Каждый участник получит сертификат подтверждения участия во Всеукраинском соревновании, а также награду, которая станет дополнительным плюсом в CV для будущей карьеры.
- Ценные призы и возможности для роста.
Все участники и тренеры команд будут приглашены на финал соревнований в Киеве и получат подарки за участие. Авторы лучших проектов получат ценные призы и шанс присоединиться к наставнической программе акселератора Huawei.
Требования к участникам
- Студенческие команды в составе 2-5 человек, обучающихся на бакалавриате (начиная с третьего года обучения) и магистратуре (первого года обучения) ЗВО Украины.
- Специальности по направлениям: телекоммуникации, сети, энергетика.
- Владение английским языком не ниже уровня B1. Вы должны быть уверены, что члены команды смогут защитить проект на питчинге на английском языке.
- Заявка на регистрацию принимается только при условии наличия полного состава участников команды (2-5 человек).
- Количество команд от одного университета в пределах каждой указанной категории ограничено.
- Команда может выбрать инструктора самостоятельно или дать запрос на подбор преподавателя при регистрации.
Чтобы принять участие в конкурсе, кандидаты должны заполнить гугл-форму по ссылке:
https://forms.gle/R6kz8iiKPmgo9qvt8
Компания "Хуавей Украина" ждет вас на Student Tech Challenge-2025!