HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%
Сентябрь традиционно становится точкой нового старта не только для школьников и студентов, но и для специалистов и компаний. После летней паузы возвращаются учеба, проекты и встречи, а рабочий ритм становится более плотным и структурированным. В таких условиях важно иметь инструменты, которые поддерживают продуктивность и комфорт в ежедневных задачах.
Аксессуары HP разработаны именно для этого. Благодаря компактному дизайну, беспроводному подключению и эргономике они легко интегрируются в любую рабочую среду – дома, в офисе, в учебной аудитории или в дороге.
Именно поэтому HP запускает специальное Back to School-предложение – скидки до -40% на подборку аксессуаров, которые доказали свою эффективность в учебе и работе.
Что входит в промо
В Back to school подборке от HP собраны аксессуары, которые помогают оставаться эффективными в любом формате. Это решения для тех, кто ценит комфорт и организованность в ежедневных задачах: компактные клавиатуры, бесшумные мыши, функциональные рюкзаки и сумки.
Ключевые критерии подбора: удобство в динамичной среде, быстрая настройка, совместимость с несколькими устройствами и оптимальный баланс между мобильностью и производительностью. Все модели продуманы, созданы из качественных материалов и ориентированы на длительное использование, без частых обновлений каждый сезон.
Клавиатуры и мыши
HP 720 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard
Идеальная клавиатура для работы с несколькими устройствами.
- Подключение через Bluetooth 5.3 и USB-ресивер (2.4 GHz).
- Заряжается через USB-C.
- Работает до 6 месяцев на одном заряде.
- Тонкий дизайн.
- Более 60% компонентов из переработанных материалов.
HP 480 Comfort Bluetooth Mouse
Компактная мышь для повседневного использования дома, в офисе или в дороге.
- Подключение Bluetooth 5.1 до трех устройств.
- Симметричный дизайн.
- Оптический сенсор 1600 DPI.
- До 12 месяцев работы от одной батарейки.
- Не занимает USB-порты.
HP 510 Ultra-Fast Rechargeable Wireless Mouse
Мышь для быстрой и точной работы.
- Зарядка через USB-C.
- 3 минуты зарядки дают до 30 дней автономности.
- 4 режима DPI.
- Компактная и легкая для переноски.
Сумки и рюкзаки
Сумка HP Prelude Pro Rec 17.3"
Выдерживает интенсивные нагрузки.
- Для ноутбуков до 17.3".
- Износостойкий полиэстер.
- Амортизирующая подкладка.
- Отделения для ноутбука, планшета, аксессуаров.
- Регулируемый ремень и удобная ручка.
Рюкзак HP Prelude Pro 15.6"
Легкий, компактный и экологичный.
- Для ноутбуков до 15.6".
- Множество внутренних и внешних карманов.
- Мягкие лямки и амортизирующие отделения.
Рюкзак HP Professional 17.3"
Функциональный рюкзак для крупной техники.
- Для ноутбуков до 17.3".
- Усиленная защита.
- Продуманная организация пространства.
- Мягкие лямки.
- Устойчивые материалы.
Разумное обновление без компромиссов
Аксессуары HP созданы для стабильной работы в условиях переменного ритма. Они адаптируются к различным форматам, остаются актуальными после завершения сезона. Надежность, компактность и продуманность конструкции позволяют интегрировать эти устройства в любое цифровое пространство.
Все модели совместимы с различными ОС, удобно транспортируются, легко совмещаются с несколькими устройствами и не нуждаются в частых обновлениях. Это решения, которые работают каждый день, не отвлекая от главного.
Акция Back to school
С 14 августа по 7 сентября действует предложение на аксессуары HP для учебы и работы со скидками до 40%. Аксессуары доступны онлайн. Полный перечень моделей и условия доставки – на сайте партнера.
О HP
HP Inc. – один из крупнейших мировых производителей компьютерной техники и аксессуаров для гибридной работы. Компания более 80 лет создает продукты, которые помогают работать и учиться дома, в офисе или в дороге. Приоритеты – устойчивое развитие, удобство и технологии, поддерживающие темп жизни.
Бренд работает под лозунгом "Непрерывные инновации", что отражает стремление к прогрессу и внимание к реальным потребностям пользователей. Аксессуары HP – часть продуманной цифровой среды, которая работает так, как нужно вам.