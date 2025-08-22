HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%

Сентябрь традиционно становится точкой нового старта не только для школьников и студентов, но и для специалистов и компаний. После летней паузы возвращаются учеба, проекты и встречи, а рабочий ритм становится более плотным и структурированным. В таких условиях важно иметь инструменты, которые поддерживают продуктивность и комфорт в ежедневных задачах.

Аксессуары HP разработаны именно для этого. Благодаря компактному дизайну, беспроводному подключению и эргономике они легко интегрируются в любую рабочую среду – дома, в офисе, в учебной аудитории или в дороге.

Именно поэтому HP запускает специальное Back to School-предложение – скидки до -40% на подборку аксессуаров, которые доказали свою эффективность в учебе и работе.

Что входит в промо

В Back to school подборке от HP собраны аксессуары, которые помогают оставаться эффективными в любом формате. Это решения для тех, кто ценит комфорт и организованность в ежедневных задачах: компактные клавиатуры, бесшумные мыши, функциональные рюкзаки и сумки.

Ключевые критерии подбора: удобство в динамичной среде, быстрая настройка, совместимость с несколькими устройствами и оптимальный баланс между мобильностью и производительностью. Все модели продуманы, созданы из качественных материалов и ориентированы на длительное использование, без частых обновлений каждый сезон.

Клавиатуры и мыши

HP 720 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard

Идеальная клавиатура для работы с несколькими устройствами.

Подключение через Bluetooth 5.3 и USB-ресивер (2.4 GHz).

Заряжается через USB-C.

Работает до 6 месяцев на одном заряде.

Тонкий дизайн.

Более 60% компонентов из переработанных материалов.

HP 480 Comfort Bluetooth Mouse

Компактная мышь для повседневного использования дома, в офисе или в дороге.

Подключение Bluetooth 5.1 до трех устройств.

Симметричный дизайн.

Оптический сенсор 1600 DPI.

До 12 месяцев работы от одной батарейки.

Не занимает USB-порты.

HP 510 Ultra-Fast Rechargeable Wireless Mouse

Мышь для быстрой и точной работы.

Зарядка через USB-C.

3 минуты зарядки дают до 30 дней автономности.

4 режима DPI.

Компактная и легкая для переноски.

Сумки и рюкзаки

Сумка HP Prelude Pro Rec 17.3"

Выдерживает интенсивные нагрузки.

Для ноутбуков до 17.3".

Износостойкий полиэстер.

Амортизирующая подкладка.

Отделения для ноутбука, планшета, аксессуаров.

Регулируемый ремень и удобная ручка.

Рюкзак HP Prelude Pro 15.6"

Легкий, компактный и экологичный.

Для ноутбуков до 15.6".

Множество внутренних и внешних карманов.

Мягкие лямки и амортизирующие отделения.

Рюкзак HP Professional 17.3"

Функциональный рюкзак для крупной техники.

Для ноутбуков до 17.3".

Усиленная защита.

Продуманная организация пространства.

Мягкие лямки.

Устойчивые материалы.

Разумное обновление без компромиссов

Аксессуары HP созданы для стабильной работы в условиях переменного ритма. Они адаптируются к различным форматам, остаются актуальными после завершения сезона. Надежность, компактность и продуманность конструкции позволяют интегрировать эти устройства в любое цифровое пространство.

Все модели совместимы с различными ОС, удобно транспортируются, легко совмещаются с несколькими устройствами и не нуждаются в частых обновлениях. Это решения, которые работают каждый день, не отвлекая от главного.

Акция Back to school

С 14 августа по 7 сентября действует предложение на аксессуары HP для учебы и работы со скидками до 40%. Аксессуары доступны онлайн. Полный перечень моделей и условия доставки – на сайте партнера.

О HP

HP Inc. – один из крупнейших мировых производителей компьютерной техники и аксессуаров для гибридной работы. Компания более 80 лет создает продукты, которые помогают работать и учиться дома, в офисе или в дороге. Приоритеты – устойчивое развитие, удобство и технологии, поддерживающие темп жизни.

Бренд работает под лозунгом "Непрерывные инновации", что отражает стремление к прогрессу и внимание к реальным потребностям пользователей. Аксессуары HP – часть продуманной цифровой среды, которая работает так, как нужно вам.