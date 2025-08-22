УкраїнськаУКР
HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%

HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%

Сентябрь традиционно становится точкой нового старта не только для школьников и студентов, но и для специалистов и компаний. После летней паузы возвращаются учеба, проекты и встречи, а рабочий ритм становится более плотным и структурированным. В таких условиях важно иметь инструменты, которые поддерживают продуктивность и комфорт в ежедневных задачах.

Аксессуары HP разработаны именно для этого. Благодаря компактному дизайну, беспроводному подключению и эргономике они легко интегрируются в любую рабочую среду – дома, в офисе, в учебной аудитории или в дороге.

Именно поэтому HP запускает специальное Back to School-предложение – скидки до -40% на подборку аксессуаров, которые доказали свою эффективность в учебе и работе.

Что входит в промо

В Back to school подборке от HP собраны аксессуары, которые помогают оставаться эффективными в любом формате. Это решения для тех, кто ценит комфорт и организованность в ежедневных задачах: компактные клавиатуры, бесшумные мыши, функциональные рюкзаки и сумки.

Ключевые критерии подбора: удобство в динамичной среде, быстрая настройка, совместимость с несколькими устройствами и оптимальный баланс между мобильностью и производительностью. Все модели продуманы, созданы из качественных материалов и ориентированы на длительное использование, без частых обновлений каждый сезон.

Клавиатуры и мыши

HP 720 Multi-Device Rechargeable Wireless Keyboard

Идеальная клавиатура для работы с несколькими устройствами.

HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%
  • Подключение через Bluetooth 5.3 и USB-ресивер (2.4 GHz).
  • Заряжается через USB-C.
  • Работает до 6 месяцев на одном заряде.
  • Тонкий дизайн.
  • Более 60% компонентов из переработанных материалов.
HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%

HP 480 Comfort Bluetooth Mouse

Компактная мышь для повседневного использования дома, в офисе или в дороге.

HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%
  • Подключение Bluetooth 5.1 до трех устройств.
  • Симметричный дизайн.
  • Оптический сенсор 1600 DPI.
  • До 12 месяцев работы от одной батарейки.
  • Не занимает USB-порты.
HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%

HP 510 Ultra-Fast Rechargeable Wireless Mouse

Мышь для быстрой и точной работы.

HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%
  • Зарядка через USB-C.
  • 3 минуты зарядки дают до 30 дней автономности.
  • 4 режима DPI.
  • Компактная и легкая для переноски.
HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%

Сумки и рюкзаки

Сумка HP Prelude Pro Rec 17.3"

Выдерживает интенсивные нагрузки.

HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%
  • Для ноутбуков до 17.3".
  • Износостойкий полиэстер.
  • Амортизирующая подкладка.
  • Отделения для ноутбука, планшета, аксессуаров.
  • Регулируемый ремень и удобная ручка.

Рюкзак HP Prelude Pro 15.6"

Легкий, компактный и экологичный.

HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%
  • Для ноутбуков до 15.6".
  • Множество внутренних и внешних карманов.
  • Мягкие лямки и амортизирующие отделения.
HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%

Рюкзак HP Professional 17.3"

Функциональный рюкзак для крупной техники.

HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%
  • Для ноутбуков до 17.3".
  • Усиленная защита.
  • Продуманная организация пространства.
  • Мягкие лямки.
  • Устойчивые материалы.
HP запустил акцию Back to school со скидкой на аксессуары до -40%

Разумное обновление без компромиссов

Аксессуары HP созданы для стабильной работы в условиях переменного ритма. Они адаптируются к различным форматам, остаются актуальными после завершения сезона. Надежность, компактность и продуманность конструкции позволяют интегрировать эти устройства в любое цифровое пространство.

Все модели совместимы с различными ОС, удобно транспортируются, легко совмещаются с несколькими устройствами и не нуждаются в частых обновлениях. Это решения, которые работают каждый день, не отвлекая от главного.

Акция Back to school

С 14 августа по 7 сентября действует предложение на аксессуары HP для учебы и работы со скидками до 40%. Аксессуары доступны онлайн. Полный перечень моделей и условия доставки – на сайте партнера.

О HP

HP Inc. – один из крупнейших мировых производителей компьютерной техники и аксессуаров для гибридной работы. Компания более 80 лет создает продукты, которые помогают работать и учиться дома, в офисе или в дороге. Приоритеты – устойчивое развитие, удобство и технологии, поддерживающие темп жизни.

Бренд работает под лозунгом "Непрерывные инновации", что отражает стремление к прогрессу и внимание к реальным потребностям пользователей. Аксессуары HP – часть продуманной цифровой среды, которая работает так, как нужно вам.