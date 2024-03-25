Холод отступит: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется настоящее тепло

Во вторник, 26 марта, в Украине ожидается относительно теплая весенняя погода с температурой воздуха до +13 градусов. Местами пройдут дожди, ночью с переходом в мокрый снег. В дальнейшем, до начала апреля, ожидается потепление до +22.

Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, во вторник днем будет +9...+13 градусов, а вдоль полосы Сумщина – Черкасщина – Херсонщина до самого Крыма будет немного свежее, +6...+9.

В восточных областях, большинстве центральных (кроме Винницкой области), местами в северных областях и на юге, кроме Одесщины, ожидаются дожди. В ночные часы возможен мокрый снег.

На западе страны 26 марта – без осадков, будет проглядывать солнце.

В Киеве дождь возможен ночью и утром, днем без осадков, до +10 градусов.

"Похоже, что холод наконец-то завершается, по крайней мере, в ближайшей перспективе, и дальше, вплоть до начала апреля, нас ожидают прекрасные +15...+22 градуса!" – спрогнозировала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее не исключила погодных сюрпризов до конца марта, однако, по ее данным, в настоящее время фиксируется тенденция к незначительному постепенному потеплению.

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