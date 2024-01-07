С Рождеством: поздравления для защитников, родных и друзей

Православная церковь Украины перешла на новый стиль празднования с сентября 2023 года, поэтому даты непереходных праздников сместились на 13 дней раньше. Но украинцы, которые придерживаются юлианского календаря, будут отмечать Рождество Христово 7 января.

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OBOZ.UA собрал лучшие и искренние поздравления с праздником. Выберите красивое стихотворение или картинку, чтобы порадовать теплыми пожеланиями защитников, родных или друзей.

Поздравления в прозе

З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю та благополуччям. Бажаю вам миру, добра, кохання, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід і негараздів!

***

З Різдвом Христовим! Бажаю миру твоєму дому, твоєму серцю і твоїй душі. Нехай яскрава зірка прокладе тобі шлях до благополуччя, нехай у твоєму житті буде радість, любов, надія, віра й успіх. Бажаю сімейного затишку, міцного здоров'я та Божого благословення на довге щасливе життя.

***

Вітаю зі світлою радістю, із чарівним Різдвом! Нехай у душі завжди живе надія, нехай любов та віра не покидають ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і дарувало лише гарні сюрпризи.

***

У день Різдва, коли родини збираються за святковим столом, хочу побажати добра і світла, тепла і благополуччя. Нехай в Україні настане довгоочікуваний мир!

Поздравления в стихах

Різдво Христове входить в хату,

Нехай життя буде багате.

Живіть у настрої, достатку,

Всіляких благ у вашу хатку!

Нехай з Різдвом прибуде щастя,

Повз вас проходять негаразди.

В житті панує лиш кохання,

Чекають добрі лиш зізнання!

***

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

У світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з вами буде завжди й усюди,

Хай всім помагає – Христос ся рождає!

***

Сім’ю щиро вашу вітаю!

І в день цей зимовий бажаю

У здоров’ї, турботі і злагоді жити,

Не мати причин, щоб тужити,

Хай буде це свято казковим,

Вітаю з Різдвом Христовим!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют Крещенский сочельник по новому календарю.

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