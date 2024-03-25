С Благовещением! Искренние поздравления для родных и близких
Благовещение – один из самых больших праздников в христианстве. Переход на новоюлианский календарь обусловил смещение даты на 13 дней, поэтому Благовещение приходится на 25 марта. Это день радостной вести о непорочном зачатии Иисуса, которую Деве Марии возвестил архангел Гавриил, и празднуют Благовещение за 9 месяцев до Рождества.
В трудные времена особенно важно поделиться частицей добра и света. OBOZ.UA собрал самые искренние поздравления с праздником.
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Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
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С Благовещением! С праздником надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни к вам приходили только самые лучшие известия, чтобы жизнь состояла из счастливых дней. Пусть сопровождают вас любовь, вера и счастье!
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С Благовещением поздравляю! В этот светлый праздник хочется пожелать только чистейших помыслов, светлых и добрых дел, добра, гармонии, здоровья вам и вашим близким. Да будет мирным небо, да будет счастье для всех на этой земле.
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З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти добре знай!
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Наступил светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы! Искренне желаю крепкой веры, уюта в доме, покоя и добрых мыслей. Пусть стороной обходят беды, пусть ваш дом всегда окружает любовь, счастье, гармония и достаток.
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Благая весть пришла в этот день. Поздравляю с Благовещением Богородицы и от души желаю всего хорошего, светлого в жизни. Будьте здоровы, счастливы, любимы. Дарите радость и любовь другим. Мира нам всем!
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Навкруги лиш чути дзвін,
Всіх вітає з святом він.
Благовіщення прийшло –
Хай пропаде всюди зло.
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Поздравляю с великим праздником – Благовещением! Прежде всего, конечно, желаю мира – это основное желание всех украинцев. Пусть все в жизни будет в гармонии, пусть дом всегда будет наполнен теплом, уютом и любовью. Счастья вам, добра, мира, добрых известий.
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С Благовещением поздравляю! Желаю тебе не знать сомнений, печали и горя. Пусть Богородица защитит от бед и подарит твоему дому вечное счастье, а твоей душе – спасение. С праздником!
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Светлый и чистый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы пусть окутает ваш дом теплом и благодатью. Пусть Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и мира вам!
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Со светлым праздником Благовещения! Пусть Пресвятая Богородица защитит от всех бед, чтобы не касались вашей семьи печали, разлуки и дурные вести.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории и значении праздника Благовещения.
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