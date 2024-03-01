Когда день весеннего равноденствия в 2024 году: для каких стран это Новый год

Весеннее равноденствие – это период, когда Северное и Южное полушария освещаются одинаково. При этом день и ночь во всем мире длятся одинаковое количество часов. С астрономической точки зрения это время, когда Земля располагается по отношению к Солнцу так, что его лучи падают прямо на экватор.

Именно с равноденствием связывают приход астрономической весны. Когда наступит весеннее равноденствие в 2024 году и какие существуют традиции и приметы – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда будет весеннее равноденствие в 2024 году

В 2024 году весеннее равноденствие выпадает на 20 марта в 23:24 по киевскому времени.

Именно в этот день на Северном полюсе Земли впервые за шесть месяцев восходит Солнце. В северном полушарии равноденствие является весенним, а в южном – осенним.

В некоторых странах именно с весенним равноденствием связывают наступление Нового года – Навруза. Праздник отмечают иранские, тюркские и кавказские народы.

Традиции и приметы

Издавна на равноденствие существовала традиция печь пироги и вареники, празднуя приход весны. Также устраивали ярмарки, народные гуляния, пение, танцы и т.д.

Традиционно и печенье в форме жаворонков. Хозяйки также готовили блины, ведь своей формой они напоминают солнце.

Наши предки говорили: если на равноденствие прилетели журавли – весна будет поздней.

Идет дождь или капает снег с крыш – год будет плодородный.

Если уже прилетели из теплых краев птицы – зерновые уродят щедро.

Холодный вечер – стоит еще ждать заморозков.

Мороз в день весеннего равноденствия предвещает ненастье еще на 40 дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по поверьям, нельзя делать на весеннее равноденствие.

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