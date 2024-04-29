Большой понедельник: значение и запреты первого дня Страстной недели

С понедельника, 29 апреля, в этом году в Украине начинается Страстная неделя – важнейший период Пасхального поста. Первый его день называется Великий понедельник.

OBOZ.UA рассказывает о значении этого дня в христианстве. А также о традициях, запретах и сильных молитвах Великого понедельника.

Значение Великого понедельника

Каждый день Страстной недели посвящен важным библейским сюжетам и ключевым событиям из жизни Иисуса Христа. В первый из них вспоминают притчу о бесплодной смоковнице. Дерево росло в хозяйстве мужчины, пренебрегавшего законом. Чтобы показать ему и своим ученикам, что бог может быть не только добрым, но и наказывает за грехи, Христос проклял смоковницу, и она моментально засохла. Притча должна напоминать христианам, как важно приносить миру духовные плоды – верить, молиться, каяться в грехах и делать благие дела.

Вспоминают в Великий понедельник и ветхозаветного пророка Иосифа, которого продали в египетское рабство собственные братья. Он помог египетскому правителю подготовиться к семи неурожайным годам и тот за это позволил Иосифу забрать своих родных, которые на родине страдали от голода. Святого считают прообразом самого Иисуса.

Запреты Великого понедельника

И в этот день начинается активная подготовка к Пасхе. В Украине было принято активно убирать в доме и производить мелкий ремонт. К празднику дом должен был сиять.

Также в Страстную неделю готовят все блюда к пасхальному столу. Но на эти дни выпадает самый суровый пост, поэтому пробовать приготовленное нельзя. А в понедельник желательно воздержаться от еды вообще и пить только воду.

Готовясь к празднику важно перестать ругаться, кричать, употреблять бранные слова, сплетничать или желать другим зла. Эти дни нужно посвятить очищению души.

Под запретом также находится любое громкое веселье. Нельзя слушать музыку, петь, танцевать, устраивать веселые встречи.

Неправильным считалось в этот день ходить на кладбище. Время для посещения умерших родственников придет уже через несколько дней после Пасхи. А пока важно заботиться о живых.

Молитвы в Великий понедельник

В начале Страстной недели следует молиться об очищении души. А также просить божьей защиты себе и близким. Вот несколько сильных молитв.

Молитва в начало Страстной недели

О Боже, в Своїй нескінченній милості і любові Ти послав Свого Сина на землю, щоб відкупити наші гріхи Своєю кров’ю на хресті. Ми згадуємо цю жертву на кожному кроці нашого життя, а особливо в Страсний тиждень.

Молимось, щоб ми могли дійти до глибини та значущості Страсної події, і щоб наші серця були наповнені покорою та вдячністю за Твою благодать. Нехай Страсний тиждень стане для нас часом наших особистих роздумів та покаяння, коли ми знову відкриємо наші серця перед Тобою та визнаємо наші гріхи.

Допоможи нам побачити Христа в Своїх братах та сестрах, особливо в тих, хто потребує нашої допомоги та милосердя. Даруй нам мужність та сили, щоб діяти з любов’ю та жертовністю, як і ти віддав Своє життя на хресті.

Ми благаємо Тебе, О Боже, щоб Страсний тиждень став для нас часом особистого зростання в дусі Христа, щоб ми могли стати більш вірними Тобі та служити іншим, які потребують нашої допомоги. Амінь.

Молитва о защите от греха

Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Сила любові Твоєї нехай знову виявиться більшою від зла, що нам загрожує. Хай вона буде більша за гріх - більша за безліч гріхів, які дедалі зухваліше привласнюють собі право бути частиною життя людей і суспільства. Нехай сила Хреста Твого, о Христе, подолає батька всякого гріха! Бо Ти Хрестом і Страстями своїми відкупив світ! Амінь.

Молитва о защите

Господи, Твій шлях тернистий і страшний, та не злякався ти смерті, поставши перед своїм Батьком та людьми з посмішкою на вустах. Твоїми стражданнями очищаються душі грішників, Твоїми сльозами відмиваються дочиста. Господи Ісусе, спаси і збережи, вбережи від злості і заздрості, збережи життя наші, даруй нам Царство Небесне після закінчення шляху. Амінь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2024 году отмечают Радоницу – праздник поминовения умерших после Пасхи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.