Когда Радоница в 2024 году: история поминальной даты

Радоницу в народе также называют гробками или проводами. Дата каждый год отличается, ведь зависит от празднования Пасхи. Поскольку праздник Воскресения Христа в 2024 году выпадает на 5 мая, а Радоница всегда наступает на девятый день после Пасхи, в этом году поминальные дни начнутся 14 мая.

В некоторых регионах гробки начинаются с понедельника, 13 мая. В этот день принято поминать тех, кто ушел в засветы. Об истории и традициях Радоницы читайте в материале OBOZ.UA.

История Радоницы

На гробки христиане восточного обряда идут в церковь, где проводится литургия и богослужение. Затем принято идти на кладбища, молиться за усопших, ставить на могилах цветы.

В разных местностях Радоница приходится на воскресенье, понедельник или вторник так называемой Томиной (Фоминой) недели.

Поминальные дни имеют давнюю историю. Об этом свидетельствуют даже записи Иоанна Богослова, датируемые IV веком. Слово "Радоница" происходит от слов "радость" и "род". Смысл не в том, чтобы скорбить о потере родных, а наоборот – радоваться вечной жизни, которую принес Христос своим воскресением.

Традиции и обычаи

Есть много названий Радоницы: Гробки, Проводы, Радоницкое или Красное воскресенье, Родительское воскресенье. На могилы принято приносить пасхи, писанки и крашанки, оставшиеся после Пасхи. Проводят поминальные трапезы.

Есть и запреты, связанные с посещением кладбища. Во время проводов нельзя громко кричать, курить, злословить, смеяться или веселиться. Но и слишком бурно выражать скорбь тоже не стоит.

А еще издавна было поверье: если на Радоницу дождит, то год будет урожайным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях и значениях каждого дня Томиной недели.

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