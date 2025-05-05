Горячее место в Украине: ведущий 'Мира наизнанку' Комаров побывал в мартеновском цехе на Запорожстали

Самое горячее место в Украине: ведущий "Мира наизнанку" побывал в мартенском цехе на Запорожстали и увидел, как проводят краш-тесты "крыивок"

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На телеканале 1+1 вышел новый выпуск проекта "Мир наизнанку. Украина". Это вторая часть репортажа из сердца металлургического гиганта Запорожсталь компании "Метинвест": в ней покажут, как работает мартеновский цех, и как проверяют на прочность укрытия для ВСУ.

На этот раз ведущий Дмитрий Комаров побывал в самом горячем месте завода, сравнимом с жерлом вулкана. Температура внутри печи достигает более полутора тысяч градусов! И именно здесь рождается сталь, которая сегодня спасает жизнь на фронте.

Также Комарову удалось побывать на закрытом военном полигоне, где проводятся экстремальные краш-тесты укрытий из стали – такие подземные модули, которые способны оградить военных даже от прямых попаданий снарядов, называют "крыивок", как и сто лет назад. В них размещают блиндажи, командные пункты и даже госпитали. Но может ли укрытие из стали выдержать удар фугасной авиационной бомбы?