Гороскоп на выходные 9–10 августа: к чему готовиться каждому знаку зодиака

В субботу и воскресенье, 9–10 августа 2025 года, Таро обещает одни из самых непредсказуемых выходных этого лета. Карты говорят об эмоциональных прорывах, неожиданных поворотах судьбы и скрытых истинах, которые наконец выйдут на поверхность. Это будет период, когда планы легко разрушаются, а привычное перестает быть стабильным.

Как пишет NTO, эти выходные – не об отдыхе, а об осознании. В воздухе чувствуется что-то неизбежное: возвращение людей из прошлого, эмоциональные катарсисы, внутренние перевороты. Таро советует не прятаться и не анализировать сверх меры: перемены уже начались. Это дни, когда совпадения не случайны, а встречи – не просто так.

Овен

Возможен резкий поворот событий. Планы могут разрушиться, но за этим придет прозрение. Не пугайтесь – все ведет к ясности.

Телец

Остерегайтесь манипуляций и не слишком доверяйте окружающим. Особенно тем, кто давно не проявлялся. Кто-то может вести двойную игру.

Близнецы

Ваши чувства обострятся. Вероятна неожиданная встреча или откровенный разговор, который изменит ваше эмоциональное состояние. Не убегайте от чувств.

Рак

Идеальные дни для близких. Устройте домашний праздник, встретьтесь с друзьями – это наполнит вас теплом.

Лев

Смелые решения принесут выигрыш. Пришло время действовать: сделайте шаг навстречу приключению или признанию.

Дева

Ваша стабильность – в мелочах. Наслаждайтесь комфортом и принимайте неожиданные приглашения: за ними скрывается что-то хорошее.

Весы

Вы стоите перед выбором, который игнорировали. Настал момент принять решение – ситуация не позволит отсидеться в стороне.

Скорпион

Ваш внутренний голос сейчас сильнее любого совета. Не игнорируйте тревожные звоночки – осторожность убережет от проблем.

Стрелец

Шанс, который стоит использовать. Новые идеи, люди, встречи – все это может стать началом нового пути, если скажете "да".

Козерог

Может появиться ощущение одиночества. Но не замыкайтесь – рядом кто-то, кто готов вас поддержать, даже если вы этого не ждали.

Водолей

Слова будут иметь последствия. Говорите честно, но взвешенно – эти выходные расставят акценты в важных отношениях.

Рыбы

Самые теплые дни лета. Семейная гармония, эмоциональное исцеление, примирение – все способствует любви и доброте.

