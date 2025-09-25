'Гончаренко центры' запустят программу подготовки к УМТ для украинских школьников

В октябре стартует всеукраинская бесплатная онлайн-программа подготовки к УМТ. Ее организует сеть образовательно-культурных "Гончаренко центров". Участников ожидают онлайн-занятия по английскому языку, географии, украинскому языку, истории Украины, химии и биологии. Каждая тема подается в понятном формате, а закрепить знания помогут интерактивы, квизы и практические задания в формате НМТ.

Программа рассчитана на подростков от 14 лет, которые хотят повторить школьный материал и качественно подготовиться к сдаче национального мультипредметного теста.

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, команда ставила цель создать программу, которая максимально приближена к реальному экзамену. Украинские школьники смогут повторить всю школьную программу и качественно подготовиться к одному из важнейших экзаменов в жизни.

"НМТ – это самый важный экзамен в жизни старшеклассника, и мы хотим подарить им этот билет на поступление в желанный вуз. Для всех, кто не может позволить себе дорогие курсы, "Гончаренко центры" предлагают бесплатную возможность подготовки. Мы отрабатываем типовые задания, которые с наибольшей вероятностью могут быть на тесте, повторяем сложные темы, работаем с картами, формулами и текстами", – делится Алексей Гончаренко.

Курсы будут проходить онлайн в Google Meet. Для удобства будет создан Telegram-чат, где участники получат дополнительные материалы и смогут задавать вопросы преподавателям. Участие полностью бесплатное, достаточно лишь зарегистрироваться на нужный курс.

Приобщиться к программе могут школьники из всех регионов Украины.