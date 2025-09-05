'Гончаренко центры' запустили в Украине школу шахмат при поддержке Малькольма Пейна

Образовательно-культурная сеть Гончаренко центров запускает бесплатную всеукраинскую школу шахмат для детей и подростков – при поддержке международного мастера по шахматам Малькольма Пейна из Великобритании. Проект стартует пилотно в двух городах – Кобеляках (Полтавская область) и Дергачах (Харьковская область). В дальнейшем свои двери будут открывать пространства в других городах.

Организаторы говорят: в громадах, где работают Гончаренко центры, дети часто имеют ограниченный доступ к качественным внешкольным активностям. Именно поэтому команда решила начать проект в тех городах, где такая инициатива нужна больше всего. В этой школе шахмат дети научатся стратегически мыслить, сосредотачиваться и принимать решения.

"Мы запускаем шахматную школу, потому что видим в этом не только интеллектуальный спорт, но и инструмент для развития детей. Шахматы формируют способность думать на несколько шагов вперед, учат концентрации, выдержке, логике. А еще – это классный способ объединить детей в общинах", – комментирует основатель сети, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Курс предусматривает регулярные офлайн-занятия для детей в возрасте от 7 до 16 лет. В программе – изучение основ шахматной игры, развитие стратегического мышления, тренировки логики и мини-турниры для практики. Участие в обучении – полностью бесплатное.

Что включает программа:

правила игры и базовые комбинации; шахматная тактика и стратегия; развитие логики и навыков аналитики; живое общение, командная поддержка и первые турниры.

Школа работает в офлайн-формате. Все занятия проводит опытный тренер по методике, согласованной с Малькольмом Пейном – многолетним участником международных турниров, тренером и автором учебников по шахматам.

Занятия в Кобеляках будут проходить по понедельникам и средам в 14:30 в местном Гончаренко центре, что на улице Юрьевской, 2. Регистрация по этой ссылке.

Занятия в Дергачах будут проводить каждую среду в 17:30 и каждую субботу в 14:45 в Гончаренко центре на улице Садовой, 10. Регистрация по этой ссылке.