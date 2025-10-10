'Гончаренко центры' проведут бесплатное онлайн-занятие по минной безопасности для подростков

11 октября в 15:00 стартует всеукраинский бесплатный онлайн-тренинг по минной безопасности для подростков. Его организует сеть образовательно-культурных "Гончаренко центров" совместно с Украинским Красным Крестом. На тренинге подростки узнают, как распознать взрывоопасные предметы, избегать рискованных мест и правильно действовать в случае угрозы.

Программа рассчитана на молодежь в возрасте от 12 до 18 лет, которые хотят узнать, как вести себя безопасно в условиях военных рисков. Продолжительность занятия — около 1,5 часа. Формат — онлайн на платформе Google Meet. Участие бесплатное, достаточно лишь заполнить короткую регистрационную форму по ссылке: по ссылке.

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, такие учебные инициативы помогают предотвратить трагедии и спасают жизни.

"Каждую неделю мы слышим о новых несчастных случаях, когда дети или взрослые находят неизвестные предметы и бессознательно пренебрегают правилами безопасности. Чтобы обезопасить подростков и объяснить, как действовать во время угрозы, мы проведем открытый онлайн-тренинг. Разберем виды мин, подрывников, официальные предупредительные знаки и типичные примеры опасного поведения. Очень рад, что вместе с командой можем реализовывать такие важные инициативы", — делится Алексей Гончаренко.

Занятие проведет Ольга Глухова — специалист по минной опасности Украинского Красного Креста. На встрече поговорят о:

— взрывоопасных предметах и других угрозах;

— влияние взрывоопасных предметов;

— видах опасных мест;

— идентификации опасных мест;

— опасном поведении с примерами;

— алгоритмы безопасного поведения во время артобстрела и стрельбы.