Где категорически нельзя заряжать телефон: это может привести к пожару

Людей, которые заряжают свои мобильные телефоны дома, призвали обращать внимание на то, где они кладут свои устройства.

Джеймс Гаррисон, директор монтажной группы Fusion Electrical, предупредил, что некоторые распространенные привычки с зарядными устройствами для телефонов могут привести к перегреву устройства и даже возгоранию, пишет Express.

"Ваше зарядное устройство для телефона может казаться безвредным, но если его неправильно использовать или он неисправен, он может вызвать серьезную пожароопасную ситуацию, особенно в теплых условиях", – говорит он.

Он сказал, что одна из самых больших ошибок — это оставлять зарядные устройства для телефонов подключенными к сети и без присмотра в течение длительного времени, особенно когда окружающая среда горячая.

Эксперт предупредил: "Тепло повышает вероятность перегрева электрических компонентов внутри зарядных устройств, что может вызвать искры или пожары".

Стоит избегать класть зарядный телефон на мягкую поверхность, такую как кровать, диван или подушка. "Мягкие материалы удерживают тепло и ограничивают поток воздуха вокруг зарядного устройства и телефона. Это может привести к быстрому повышению температуры, увеличивая риск перегрева", - пояснил эксперт.

Те, кто выбирает самый дешевый вариант зарядного устройства, также рискуют вызвать пожар. Эксперт предупреждает, что дешевые или поддельные зарядные устройства часто не имеют надлежащих функций безопасности.

Также если вы видите потертые провода, оголенный металл или вилку, которая кажется неплотно закрепленной, не используйте ее. Эти дефекты могут легко вызвать короткое замыкание и пожар.

Пользователи также должны быть осторожны при зарядке своих устройств в теплую погоду, поскольку более высокая температура окружающей среды может создавать значительную нагрузку на электронные устройства.

Еще один совет – оставлять зарядное устройство отключенным от сети, когда вы им не пользуетесь, и никогда не оставлять устройство без присмотра на ночь.

