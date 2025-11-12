Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг о роли взрослых в защите прав детей
Приглашаем специалистов/руководителей служб по делам детей и центров социальных служб, родителей-воспитателей ДДСТ, усыновителей, приемных родителей, опекунов и патронатных воспитателей присоединиться к онлайн-тренингу, организованному Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!".
Тема мероприятия: "Защита прав ребенка: роль взрослых"
Дата и время проведения: 20 ноября 2025 года (четверг), 14:00 – 16:00
Спикерка: Людмила Проценко, психолог, тренер, эксперт в сфере правозащиты
Формат: онлайн на платформе Teams
Регистрация по ссылке.
Такой вебинар особенно важен сегодня: он помогает взрослым лучше понимать потребности детей, предотвращать нарушение их прав и создавать условия для безопасного и гармоничного развития.
Участники узнают, как поддержать детей, создавать для них безопасную среду и помогать развиваться всесторонне. Тренинг включает практические советы и эффективные методики взаимодействия с детьми в различных ситуациях.
Во время встречи участники смогут узнать о:
– Обеспечение соблюдения прав детей, воспитывающихся в семьях опеки или усыновления;
– Поддержке детей с инвалидностью и создании для них равных возможностей;
– Роль специалиста социальной работы в защите прав ребенка и эффективном взаимодействии с семьей;
– Распознавание ситуаций риска и своевременную реакцию на возможные нарушения прав ребенка;
– Ресурсы и партнерства, которые помогают специалистам поддерживать семьи и детей.
Участники также получат полезные методические материалы и практические рекомендации для дальнейшей работы с детьми.
Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.
Следите за новостями Фонда на сайте.