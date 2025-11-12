Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг о роли взрослых в защите прав детей

Приглашаем специалистов/руководителей служб по делам детей и центров социальных служб, родителей-воспитателей ДДСТ, усыновителей, приемных родителей, опекунов и патронатных воспитателей присоединиться к онлайн-тренингу, организованному Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!".

Тема мероприятия: "Защита прав ребенка: роль взрослых"

Дата и время проведения: 20 ноября 2025 года (четверг), 14:00 – 16:00

Спикерка: Людмила Проценко, психолог, тренер, эксперт в сфере правозащиты

Формат: онлайн на платформе Teams

Регистрация по ссылке.

Такой вебинар особенно важен сегодня: он помогает взрослым лучше понимать потребности детей, предотвращать нарушение их прав и создавать условия для безопасного и гармоничного развития.

Участники узнают, как поддержать детей, создавать для них безопасную среду и помогать развиваться всесторонне. Тренинг включает практические советы и эффективные методики взаимодействия с детьми в различных ситуациях.

Во время встречи участники смогут узнать о:

– Обеспечение соблюдения прав детей, воспитывающихся в семьях опеки или усыновления;

– Поддержке детей с инвалидностью и создании для них равных возможностей;

– Роль специалиста социальной работы в защите прав ребенка и эффективном взаимодействии с семьей;

– Распознавание ситуаций риска и своевременную реакцию на возможные нарушения прав ребенка;

– Ресурсы и партнерства, которые помогают специалистам поддерживать семьи и детей.

Участники также получат полезные методические материалы и практические рекомендации для дальнейшей работы с детьми.

Фонд Рината Ахметова уже 20 лет работает, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.

