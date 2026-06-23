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Европу охватила жара до +42: стоит ли ожидать аномалий в Украине

Катя Помазан
Новости. Общество
3 минуты
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Коллаж. Во Франции и Италии сейчас царит аномальная жара.
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В Европе в последнее время наблюдается аномальная жара. Рекордное потепление охватило Францию, Испанию, Италию и ряд других европейских стран. Однако жара не распространится на территорию Украины. В ближайшие дни украинцев ждет типичная для этого периода лета погода.

В Украине пройдут кратковременные дожди, и пока что экстремальных температур не предвидится. Об этом Наталья Диденко рассказала в эфире проекта "Теперь главное" на канале "Эспрессо".

Итак, нынешние температурные показатели в Украине остаются в пределах климатической нормы для конца июня. Максимальные значения в последние дни достигали 30–32 °C, что является обычной летней жарой, а не погодной аномалией.

В то время как волна экстремальной жары, охватившая Западную и часть Центральной Европы, остановится у границ Украины. В то же время из-за прохождения холодного атмосферного фронта в западных и северных областях ожидается некоторое ослабление жары.

Климатический мониторинг.

"Эта жара не дойдет до Украины. Более того, сейчас Украину уже пересекает холодный атмосферный фронт, поэтому температура воздуха в отдельных регионах даже снизится", — отметила Диденко.

Прогноз погоды на 25 июня.

По её прогнозу, в ближайшие дни в Украине сохранится комфортная для этого времени года температура воздуха, местами будут проходить кратковременные дожди.

Прогноз погоды на 26 июня.

Синоптические модели пока не показывают признаков сильной жары.

Прогноз погоды на 27 июня.

Тем временем страны Западной Европы продолжают страдать от рекордной жары. Наиболее сложная ситуация сложилась во Франции, где температура воздуха местами превысила 40 °C.

Двое людей охлаждаются у разбрызгивателя воды на улице Парижа.

Reuters сообщает, что в Бордо была зафиксирована температура 41,9 °C, что даже стало новым температурным рекордом города, а в Пуатье столбики термометров поднялись до 41,2 °C, превысив максимум, установленный ещё в 1947 году.

Люди загорают на берегах Сены в Париже, поскольку температура повышается во время жары.

Из-за жары во Франции погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе двое детей, которых оставили в автомобиле под палящим солнцем. Также сообщается о погибших пожилых людях и росте числа несчастных случаев на воде.

Женщина с веером в руке идёт по мосту Пон-де-з-Арт через реку Сену в Париже.

Такое экстремальное потепление можно объяснить так называемым "омега-блоком" — атмосферной конфигурацией, удерживающей над Западной Европой массы горячего воздуха из Сахары. Волна жары может продлиться как минимум до начала июля.

Женщина пользуется веером, ожидая вагон метро в жаркий день в Мадриде, Испания.

В большинстве стран стоит жара +40 градусов. К сожалению, от такой погоды страдают не только люди, но и животные, и птицы — подробнее в материале.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что высокие температуры способны нарушать работу мозга, ухудшая память, концентрацию и способность принимать решения. Таким образом, во время жары повышается уровень стресса, что может провоцировать раздражительность и обострение психических расстройств.

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