Как жара влияет на мозг: эти факты могут удивить

Высокие температуры могут нарушать работу мозга, ухудшая память, концентрацию и способность принимать решения. Таким образом, во время жары повышается уровень стресса, что может вызывать раздражительность и обострение психических расстройств.

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Особенно уязвимы люди с уже имеющимися психическими заболеваниями. Подробнее о влиянии экстремальной жары на мозг и психическое здоровье сообщает OBOZ.UA.

Исследования показывают, что высокая температура может влиять на баланс нейромедиаторов — серотонина, дофамина и норадреналина, которые отвечают за настроение и терморегуляцию. Из-за этого в жару люди чаще испытывают усталость, тревожность и эмоциональные всплески.

Кроме того, жара ухудшает качество сна, что дополнительно сказывается на когнитивных функциях. А именно: снижается концентрация внимания, замедляется мышление и ухудшается память. В рабочих или учебных условиях это может приводить к снижению производительности и увеличению количества ошибок.

Отдельно специалисты отмечают, что экстремальная жара может повышать уровень кортизола — гормона стресса, который усиливает тревожность и раздражительность. У людей с психическими расстройствами это может вызывать обострение симптомов, в частности депрессии или биполярного расстройства.

Помимо поведенческих изменений, длительное воздействие высоких температур может влиять и на структуры головного мозга.

Именно это вызывает воспалительные процессы и нарушения работы гематоэнцефалического барьера, потенциально связанные с долгосрочными когнитивными проблемами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в большинстве стран Западной Европы аномальная жара в +40 градусов ожидается и на следующей неделе, причем самые высокие показатели прогнозируются во Франции и Испании. От такой погоды страдают не только люди, но и животные, и птицы.

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