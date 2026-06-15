Это культурный геноцид: "Евросолидарность" призвала мир к жесткой реакции на варварские удары России

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" посетили место очередных преступлений российского режима, в результате которых этой ночью были разрушены Киево-Печерская лавра и "Мистецький Арсенал". Депутаты призывают цивилизованный мир к жесткой реакции на геноцидные практики России, которая убивает мирных жителей, уничтожает культурные памятники и критическую инфраструктуру по всей Украине.

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Об этом говорится на официальном сайте политической силы.

"Это культурный геноцид, это попытка уничтожить украинскую идентичность, попытка стереть нашу историю, нашу культуру. Мы сделаем все для того, чтобы Россия была наказана. И хотим обратиться сегодня к Министерству иностранных дел Украины с призывом немедленно созвать Совбез ООН. Мир должен увидеть культурный геноцид, который Россия устраивает против украинской нации в то время, когда Лавра делает все для того, чтобы "русского духа" здесь не было, чтобы здесь была украинская православная церковь", – сказала сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе убеждена: Россия неслучайно делает это именно накануне исторического решения об открытии первого кластера "Основы".

"Сегодня в Люксембурге на межправительственной конференции юридически закрепляется открытие первого переговорного кластера для Украины "Основы". Россия не может пережить эту неизбежность и необратимость нашего евроинтеграционного процесса, пытаясь таким образом уничтожить наши надежды, нашу работу над нашим будущим, над нашим возвращением в семью европейских стран", – Климпуш-Цинцадзе.

"Мы слышали, что Министерство иностранных дел собирается вынести эту трагедию, в частности, касающуюся Успенского собора, на повестку дня ЮНЕСКО. Но сейчас мы должны требовать окончательного изгнания Российской Федерации из тех остатков структур ООН, где она продолжает править бал. И одна из таких институций, по мнению Климпуш-Цинцадзе, – это ЮНЕСКО", – констатирует депутат.

Климпуш-Цинцадзе также убеждена, что эти преступления России должны стать предметом рассмотрения международного специального трибунала.

"Мы также будем работать с нашими партнерами, чтобы донести, что нам нужно как можно более сильное усиление ПВО для гуманитарной защиты гражданских объектов на всей территории Украины. И здесь в этом есть и работа властей, и работа парламента, и работа общественных организаций. Сейчас проходит заседание Совета Европейского Союза, на этой неделе состоится встреча "Большой семерки". Считаю, что эти преступления Российской Федерации должны стать основой для решений, которые наши партнеры должны принять в отношении дальнейшей поддержки Украины", – сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По мнению народного депутата Ростислава Павленко, Украина должна сейчас объединить все внутренние ресурсы для достижения единой цели — укрепления ВСУ. –

"Это объединение создано для того, чтобы предоставить Вооруженным Силам Украины и всем силам обороны необходимые ресурсы для нанесения ударов по территории агрессоров, по их военной машине, по их предприятиям, где производится оружие, уничтожающее украинские общины, по их логистике, обеспечивающей силы вторжения, и по всему, что помогает им совершать эти геноцидные преступления", – говорит депутат.

"Это также необходимость объединиться для того, чтобы поддержать общины в скорейшем восстановлении нашей памяти, наших памятников, усилении защиты людей и способности привлекать агрессора к ответственности и силой оружия, и силой дипломатии, и силой памяти", – сказал Павленко.

"Европейская Солидарность" призывает власть сделать все для усиления противовоздушной обороны. Вернуть Министерству обороны средства на закупку оружия, чтобы эти 40 миллиардов пошли на закупку средств противовоздушной обороны, на щит для Киева. Во-вторых, "Европейская Солидарность" инициирует, сейчас летом будут проходить сессии ПАСЕ, ПА ОБСЕ, обязательные выступления по этой теме", – считает Ирина Геращенко.

"Мы хотим показать миру варварство, которое здесь сейчас творится. Россия должна быть наказана. Сегодня вся наша команда, я думаю, депутаты всех фракций, все министры, все украинцы получают кучу звонков от наших западных друзей, партнеров, коллег с вопросом, как этому можно помешать. Помешать этому можно одним способом. Во-первых, усиление противовоздушной обороны Украины. И, во-вторых, – санкции против России. В 21-м пакете санкций должен быть не только запрет на въезд в Европейский Союз всем причастным к так называемому "СВО", к войне, к геноциду, но и их семьям, которые должны вспомнить о своей ответственности за все преступления, за убийства, за уничтожение памяти. И мы верим, что Бог и добрые люди с Украиной", – сказала Ирина Геращенко.

"Благодарим от имени нашей команды и Вооруженные силы Украины, и спасателей, абсолютно героических спасателей, которые круглосуточно работают в Киеве, Харькове, Одессе для того, чтобы расчищать завалы, спасать людей и сохранить украинскую историю, украинскую идентичность и украинскую память", – говорит сопредседатель фракции.