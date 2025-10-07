'Это был настоящий ужас': Людмила из Мариуполя рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Людмила планировала испечь торт на день рождения внучки, но в то утро услышала страшные слова от дочери: "Мама, началась война". Тогда женщина и представить не могла, в какой ад превратится ее родной город Мариуполь. Уже 26 февраля 2022 года начались ожесточенные бои: сначала семья перебралась жить в подвал и уже не вернулась в родные стены. Сейчас Людмила живет в модернизированном общежитии в Днепре. Собственную комнату получила в рамках проекта "ЯМариуполь.Жилье", к обустройству которого присоединился Фонд Рината Ахметова. Здесь созданы комфортные условия для новой жизни: современные кухни, прачечные, коворкинги, уютные холлы и детская комната. Женщина очень благодарна за полученное жилье, свою историю она рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"В то, что происходит в Мариуполе, трудно было поверить. Когда мы услышали грохот во дворе, увидели дым и танки – это был настоящий ужас", – говорит Людмила.

Воспоминания о тех страшных днях в Мариуполе не исчезают. В подвале, где пряталась Людмила семья, теснились десятки людей – и взрослых, и детей. Было холодно, темно, без воды, связи и электричества. Взрывы были настолько мощными, что стены и пол содрогались, будто во время землетрясения.

"Когда сидели в подвале и взорвалась бомба, то было страшно. Воронка огромная. Тогда мы очень все испугались. Наша внучка была напугана. После взрыва вся штукатурка в подвале посыпалась на людей", – вспоминает женщина.

После всех пережитых ужасов семья Людмилы решилась покинуть город. Сначала они отправились в Бердянск, а уже оттуда добрались до Днепра. Сначала, вспоминает женщина, пришлось жить в непростых условиях – семью поселили в модульном городке. В металлических контейнерах было тесно и неудобно. К счастью, впоследствии им предложили переселиться в социальное жилье, обустройство которого поддержал Фонд Рината Ахметова. Людмила очень радуется комфортным условиям проживания.

"Когда мы зашли в эту комнату, то я сразу позвонила дочери, говорю: "Дочка, мне кажется, я в свою квартиру вошла". Здесь душевая кабина есть. Это все чисто, все красиво. Я ее переоборудовала на свой вкус", – говорит Людмила.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите и свою историю на портале Музея civilvoicesmuseum.org или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" реализуется Мариупольским городским советом при поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции и государственных учреждений Украины с 2023 года. Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать инициативу. Модернизированные общежития уже открыты в Днепре и Киеве. В ближайшее время запланировано открытие социального жилья в Черновцах и Запорожье.

