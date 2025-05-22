'Это был человек с большой буквы': на Сумщине погиб защитник с Днепропетровщины, который прошел много горячих точек. Фото

В боях на Сумщине погиб воин Антон Гуцал из Днепропетровской области. Он служил в рядах эвакуационного отделения одного из механизированных батальонов ВСУ и прошел много горячих направлений фронта.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 28 лет. О потере сообщили в Софиевской поселковой территориальной громаде.

Антон Владимирович Гуцал, 30.11.1996 года рождения, был родом из села Любимовка Криворожского района. После окончания местной школы учился в профессионально-техническом лицее в Кривом Роге. Работал шахтером на шахте "Артема-2". В мирной жизни он увлекался техникой и рыболовством.

Во время полномасштабного российского вторжения в 2022-м мужчину призвали на военную службу Винницким ТЦК и СП. Воин служил в должности механика-водителя и крановщика эвакуационного отделения взвода технического обеспечения механизированного батальона. Участвовал в боевых действиях на территории Херсонской, Донецкой и Сумской областей. Именно в боях на Сумщине защитник погиб 15 мая 2025 года.

"Антон Гуцал был чутким, доброжелательным, заботливым, честным, порядочным, трудолюбивым, любящим заботливым сыном, братом, верным товарищем. Всегда совершал добрые поступки, откликался на просьбы о помощи, никогда не стоял в стороне от чужих проблем. Это был человек с большой буквы", – охарактеризовали защитника родственники.

У него остались отец и многочисленная семья. Прощание с Героем запланировали 22 мая в его родном селе. Односельчан призвали прийти на церемонию, чтобы своим вниманием почтить воина и поддержать семью.

"Софиевский поселковый совет выражает искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям погибшего Героя. В этот горький момент разделяем ваше горе и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Низкий поклон воину, перед которым мы все в неоплатном долгу! Вечная память защитнику!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб воин Виталий Волохов из Кривого Рога. В мирной жизни он работал электромонтером теплоэлектроцентрали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!