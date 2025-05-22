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"Это был человек с большой буквы": на Сумщине погиб защитник с Днепропетровщины, который прошел много горячих точек. Фото

Марина Лисничук
Новости. Общество
2 минуты
10,8 т.
'Это был человек с большой буквы': на Сумщине погиб защитник с Днепропетровщины, который прошел много горячих точек. Фото

В боях на Сумщине погиб воин Антон Гуцал из Днепропетровской области. Он служил в рядах эвакуационного отделения одного из механизированных батальонов ВСУ и прошел много горячих направлений фронта.

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Защитнику навеки осталось 28 лет. О потере сообщили в Софиевской поселковой территориальной громаде.

Антон Владимирович Гуцал, 30.11.1996 года рождения, был родом из села Любимовка Криворожского района. После окончания местной школы учился в профессионально-техническом лицее в Кривом Роге. Работал шахтером на шахте "Артема-2". В мирной жизни он увлекался техникой и рыболовством.

Во время полномасштабного российского вторжения в 2022-м мужчину призвали на военную службу Винницким ТЦК и СП. Воин служил в должности механика-водителя и крановщика эвакуационного отделения взвода технического обеспечения механизированного батальона. Участвовал в боевых действиях на территории Херсонской, Донецкой и Сумской областей. Именно в боях на Сумщине защитник погиб 15 мая 2025 года.

"Это был человек с большой буквы": на Сумщине погиб защитник с Днепропетровщины, который прошел много горячих точек. Фото

"Антон Гуцал был чутким, доброжелательным, заботливым, честным, порядочным, трудолюбивым, любящим заботливым сыном, братом, верным товарищем. Всегда совершал добрые поступки, откликался на просьбы о помощи, никогда не стоял в стороне от чужих проблем. Это был человек с большой буквы", – охарактеризовали защитника родственники.

У него остались отец и многочисленная семья. Прощание с Героем запланировали 22 мая в его родном селе. Односельчан призвали прийти на церемонию, чтобы своим вниманием почтить воина и поддержать семью.

"Софиевский поселковый совет выражает искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям погибшего Героя. В этот горький момент разделяем ваше горе и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Низкий поклон воину, перед которым мы все в неоплатном долгу! Вечная память защитнику!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб воин Виталий Волохов из Кривого Рога. В мирной жизни он работал электромонтером теплоэлектроцентрали.

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