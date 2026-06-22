Эти украинские фамилии имеют "иностранный след": проверьте, были ли в роду польские аристократы

Среди украинских фамилий значительную долю занимают те, которые оканчиваются на -ский, -цкий и -зький, и по распространенности они занимают третье место. Исследователи отмечают, что такие суффиксы обычно указывают на географическое происхождение первых носителей фамилий.

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В то же время в регионах, которые в прошлом входили в состав Речи Посполитой, подобные фамилии нередко связывают с польскими этническими корнями. OBOZ.UA предлагает украинцам проверить, были ли в их роду польские аристократы.

Польское влияние на украинские фамилии

Фамилии с окончаниями -ский и -цкий ( Ковалевский, Галицкий, Валевский, Потоцкий, Вишневский и другие) особенно распространены среди польского населения. Историки считают, что изначально такие формы родовых имен были свойственны польской шляхте, которая использовала их для обозначения своих имений и территорий.

Позже эта модель образования фамилий распространилась и на украинские земли, где подобные суффиксы начали добавлять к прозвищам, что и привело к появлению таких фамилий, как:

– Хмельницкий;

– Вербицкий;

– Потоцкий;

– Левицкий.

В то же время на территориях, которые долгое время входили в состав Речи Посполитой, были распространены и другие типичные окончания – -ук, -юк, -ак и -чук. Они образовывались от крестильных имен, прозвищ, названий местностей или рода занятий человека.

Со временем такие фамилии стали общеукраинскими и сегодня встречаются по всей стране, среди них:

– Ткачук;

– Василюк;

– Гаврилюк;

– Левчук;

– Погребняк и другие.

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