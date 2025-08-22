'Есть очень много нюансов': Свириденко заявила о работе с военными по выезду студентов 18-22 лет за границу

Правительство ведет дискуссии с военными относительно выезда студентов 18-22 лет за границу.

Об этом ответила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в ответ на вопрос от народного депутата Алексея Гончаренко.

"Мы работаем над задачей президента. Действительно готовится постановление Кабмина, это не требует изменения в закон. Однако этот предмет требует широкого обсуждения дискуссии. И мы эту дискуссию ведем вместе с военными, потому что есть очень много нюансов. Мы анализируем количество детей, которые выехали сначала года, мы сравниваем предыдущие периоды. Мы ищем оптимальный путь, как реализовать эту процедуру", – приводит слова Свириденко нардеп Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пока все еще неясно – когда именно будет принято постановление. Свириденко не назвала четкую дату.