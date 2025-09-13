'Если Украина упадет, следующей будет Польша': 18-летний поляк покинул Познань, чтобы защищать Украину. Видео

В Польше с марта разыскивали 18-летнего Войцеха, который исчез во время поездки из Познани в Варшаву. Нашелся юноша в Украине – он добровольцем отправился на войну против российских захватчиков, потому что уверен: "если Украина падет, следующей будет Польша".

Видео дня

Как сообщали польские издания, полиция Познани уже через несколько дней после объявления розыска заявила, что парень нашелся. Однако где именно – не сообщалось. А поляки заметили Войцеха только 11 сентября – в видео украинского центра рекрутинга добровольцев.

Юноша стал добровольцем

Парень присоединился к 25-й воздушно-десантной бригаде чтобы, по его словам,"спасать людей, защищать их от российских захватчиков, бороться с российским вторжением и бороться за Европу".

Юноша отметил, что для Польши очень важно, чтобы Украина не проиграла российским захватчикам.

"Если Украина падет, Польша будет вынуждена воевать и проливать кровь своего народа, чтобы остановить русских", – уверен он.

"Братья и сестры из Польши! Война ближе, чем кажется. Помогите, и будьте готовы защищать свою родину. Слава Украине. Польша еще не погибла", – так Войцех обратился к гражданам своей страны.

Исчезновение юноши

Информация об исчезновении Войцеха появилась в марте 2025 года. Известно было, что юноша отправился из Познани в Варшаву, по дороге он в мессенджере общался с семьей.

Мать Войцеха утверждает, что еще до исчезновения сына подозревала – он мог уехать в Литву или Украину.

Что интересно: мать разыскивала Войцеха Олейника. Именно по такой фамилии он попал в польскую базу данных о розыске людей. Причем с розыска польские правоохранители парня не сняли, хотя и сообщали еще 25 марта, что Войцех якобы нашелся.

А теперь польские издания предоставляют фамилию Войцеха, которая указана в центре рекрутинга добровольцев – Антони. Причем такой фамилией он сам себя называет в видео.

Как сообщал OBOZ.UA, юный немецкий политик от пророссийской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тим Шрамм также воевал против россиян в рядах ВСУ. Причем он делал это несколько месяцев тайно от своих партийцев из АдГ.

Теперь в этой пророссийской организации утверждают, что юноша "серьезно нарушил принципы и правила партии и нанес ей серьезный ущерб" – причем не тем, что воевал, а тем, что "публично комментирует свое участие в боевых действиях".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!