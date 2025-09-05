Еще одна неделя лета: Гидрометцентр порадовал прогнозом погоды и предупредил о дождях с грозами

Несмотря на начало календарной осени, в Украине продолжается лето. Погода в стране в течение ближайших дней, на выходные и в начале следующей недели будет теплой и комфортной. Жары более +30 градусов уже не будет, в ночные часы может быть несколько прохладнее, впрочем, в целом метеорологическое лето продлится как минимум до начала следующей недели. Приемлемой для купания будет оставаться также вода в реках и Черном море.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Начался ли в Украине бархатный сезон?

На самом деле это понятие в большей степени народное. Однако, пока рано говорить и о бархатном сезоне, и о бабьем лете в Украине, потому что по факту "продолжается метеорологическое лето, потому что среднесуточная температура достаточно высокая, это абсолютно летний режим погоды, и в ближайшие дни он особо меняться не будет", – объяснила синоптик.

Погода в Украине в течение ближайших дней, до выходных, не претерпит существенных изменений. "Осадков не ждем, потому что остается поле высокого атмосферного давления".

Впрочем, в ночные часы уже может быть прохладнее, чем раньше. "В условиях безоблачного неба ночью в большинстве областей уже ощущается прохлада. Утром также мы это можем чувствовать из-за того, что воздух охлаждается, но днем воздух достаточно хорошо прогреется, поэтому будем иметь летние значения", – объяснила Наталья Птуха.

Теплее всего в период до выходных будет на западе и юге страны, где днем воздух будет прогреваться до +24... +29 градусов, ночью до +12... +17 градусов. На остальной территории страны в ночные часы синоптики ожидают +9... +14 градусов, в дневные +21... +26 градусов.

Погода на выходные

"Осадков не ожидаем, только на крайнем западе страны в субботу и воскресенье местами могут быть кратковременные дожди с грозами из-за достаточно локального влияния атмосферных фронтов с запада", – рассказала синоптик.

Температурные дневные максимумы будут приближаться к отметке +30 градусов, но ночи будут оставаться достаточно прохладными, до +10... +16 градусов, на юге до +18 градусов. Днем синоптики прогнозируют комфортные +23... +29 градусов.

Может ли в сентябре быть жара свыше +30 градусов?

"В общем, мы не можем исключать такую вероятность, ведь метеорологическое лето будет продолжаться в большинстве регионов Украины. Характер погоды в ближайшей синоптической перспективе, 5-7 дней, сильно меняться не будет. В большинстве регионов будет преобладать погода без осадков, температурный фон также существенных изменений не претерпит. Поэтому, возможно, в отдельных районах, локально, в дневные часы приземный слой воздуха может прогреться немножко больше. Но это уже будет более краткосрочный период, не так, как летом", – объяснила синоптик.

Погода в Украине на следующей неделе

Достаточно спокойная погодная ситуация будет удерживаться в Украине и в начале следующей недели, с 8 сентября. "Разве что в восточной части, а ночью 8 сентября местами в западных областях, в день 9 сентября на юге страны могут пройти небольшие кратковременные дожди, местами с грозами, если будут предпосылки – достаточный прогрев. Но остальная территория большую часть времени будет оставаться без осадков и в начале следующей недели", – предупредила Наталья Птуха.

Можно ли будет купаться?

Температуры воды в водоемах, в реке Днепр, в Черном море, на побережье, в Одесской области в целом будет оставаться приемлемой для купания. По состоянию на 4 сентября температура воды возле Одессы составляла +22... +23 градуса. В реках Киевской области вода прогревалась от +18 до +21 градуса. Температура воды в Днепре в Киеве составляла +22 градуса.

Детальный прогноз погоды для всех регионов от Укргидрометцентра

Укргидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 9 сентября. Они свидетельствуют о том, что в течение ближайших дней погода в Украине будет оставаться почти летней.

Так, в субботу, 6 сентября, кратковременные дожди возможны только на крайнем западе. Остальная часть страны будет оставаться без осадков. Ночью воздух на большей части территории страны будет прогреваться до +12... +15 градусов. Несколько прохладнее будет на севере и северо-востоке, теплее на западе и юге. Днем ожидается +23... +28 градусов.

В воскресенье, 7 сентября, кратковременные дожди синоптики прогнозируют на западе страны. Это приведет к небольшому снижению температуры в этом регионе. Зато в остальных регионах температурные показатели будут оставаться на уровне предыдущего дня.

В понедельник, 8 сентября, кратковременные дожди ожидаются на востоке страны, в Сумской и Полтавской областях. Однако, общий температурный фон и в этих регионах, и на остальной территории страны будет оставаться комфортным. В ночные часы столбик термометра будет достигать отметки +12... +16 градусов, на востоке и юге несколько теплее, а в дневные часы +25... +28 градусов.

Во вторник, 9 сентября, кратковременные дожди могут пройти на юге и на востоке страны, в Полтавской и Кировоградской областях. Что касается температурного фона, то он фактически останется таким же, что и в предыдущий день.