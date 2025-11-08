Эрик Нестеренко: этнический украинец и сын героя Сечевой дивизии армии УНР, ставший звездой НХЛ

Эрик Нестеренко – звезда НХЛ, выигравший Кубок Стенли во время золотой эры этой организации. Он дважды становился участником Матча всех звезд – в 1961 и 1965 годах. Большую часть своей спортивной карьеры Нестеренко провел центрфорвардом в "Чикаго Блэкхокс", с этой командой он в 1961 году получил высшую хоккейную награду – Кубок Стенли. Также за это время он установил своеобразный рекорд: сыграл 1 219 матчей, забил 250 шайб и сделал 324 результативные передачи. Нестеренко также известен тем, что, не отвлекаясь от спортивной карьеры, получил два высших образования, что нетипично для игрока НХЛ.

Героическая биография отца

Эрик Нестеренко родился 31 октября 1933 года в семье украинских эмигрантов, бежавших за океан от советской власти. Его отец, уроженец села Рудня Козелецкого района Черниговской области Яков Нестеренко, получил хорошее образование – в частности, он знал шесть иностранных языков, среди которых были английский, французский и немецкий. Он также входил в состав Сечевой дивизии армии УНР, участвовал во втором зимнем походе Юрия Тютюнника. С такой биографией оставаться в Украине было опасно, и семья Нестеренко решила эмигрировать – сначала они выехали в Чехословакию, а затем – за океан. Их новой родиной стала канадская провинция Манитоба, точнее – расположенный в ней маленький шахтерский городок Флин-Флон, где и появился на свет сын Якова, Эрик. Уже в Канаде старший Нестеренко написал книгу воспоминаний о борьбе с советским режимом, был руководителем Лиги освобождения Украины, стал рыцарем Креста Симона Петлюры и Военного креста. На новом месте Яков Нестеренко не изменил своей активной общественной позиции: он отстаивал права членов украинской диаспоры и активно пропагандировал украинский язык.

Увлечение "чистым хоккеем"

В интервью Эрик называл Флин-Флон, в котором прошло его детство, "забытой богом дырой", но при этом отмечал, что его детство было счастливым и – красивым: идеально белый снег, северное сияние, чистый воздух. Будущего спортсмена не пугали холода – морозы, даже очень сильные, были сухими, поэтому переносились относительно легко. Напротив дома располагался каток, поэтому Нестеренко – по его собственным словам – начал карьеру хоккеиста в… четыре года. О специальном хоккейном снаряжении Эрик в то время мог только мечтать, родители купили ему только коньки и клюшку. В остальном в ход шли любые подручные материалы: так, ноги – во избежание травм – он оборачивал толстыми журналами, которые перевязывал бечевкой. Эрик и его друзья играли для собственного удовольствия до тех пор, пока родители не начинали звать их домой, не разделяя время на катке на периоды и перерывы, – сам хоккеист называл такой подход "чистым хоккеем".

Крайняя худоба карьере не помешала

В детстве Эрика отличала крайняя худоба, из-за чего на карьеру на льду, по мнению окружающих, рассчитывать не мог. Но мальчик, который буквально бредил хоккеем, продолжая играть и в Торонто, куда со временем перебралась семья. И – добился своего: с шестнадцати лет он уже выступал за полупрофессиональные команды, получая по двести долларов в неделю – внушительная сумма для подростка. Его приятно удивлял тот факт, что за занятие любимым делом ему еще и платили деньги.

Первый клуб и первое высшее образование

Когда Эрику исполнилось восемнадцать, его зачислили в профессиональный клуб – "Торонто Мейпл Лифс". Тогда же ему предложили бесплатно получить высшее образование в университете Мичигана, но его тренер был категорически против – он боялся, что Эрик будет пропускать важные игры, и, чтобы удержать своего центрфорварда, предложил ему подписать контракт. Но от учебы Нестеренко не отказался – в результате он стал первым в НХЛ игроком, получившим высшее образование. На том, чтобы сын совмещал спорт с учебой, настоял его отец, понимавший, что игра в хоккей – слишком рискованное занятие, чтобы строить на нем свое будущее.

Из "Торонто" в "Чикаго Блэкхокс"

В "Торонто" Нестеренко играл недолго – вскоре за 40 тысяч долларов его продали в "Чикаго Блэкхокс", причем о трансфере сам Нестеренко узнал из новостей – руководство клуба не поставило его об этом в известность. Но случившееся никак не отразилось на его карьере – звездой НХЛ и обладателем Кубка Стенли Нестеренко стал именно в "Чикаго Блэкхокс" – команде, с которой была связана большая часть его жизни в спорте. Одновременно он получил второе высшее образование, окончив университет Торонто. Последний раз Эрик Нестеренко вышел на лед в 40 лет.

Профессиональный хоккей сродни актерской игре на сцене

В интервью Нестеренко часто говорил, что профессиональный хоккей сродни актерской игре на сцене: ты все время на виду, на трибунах двадцать тысяч зрителей – они кричат, руками машут, аж в глазах рябит, и это опьяняет. Спортсмен помнил все свои матчи, но об одном вспоминал особенно часто: это было весной 1961 года, во время полуфинала "Чикаго" со знаменитым "Монреалем". За пять минут до конца матча, в котором "Чикаго" неожиданно для всех побеждал со счетом "3:0", все зрители в едином порыве восхищения встали со своих мест. "Да и сами мы, – говорил впоследствии Эрик, – после финального свистка буквально взлетели до небес".

"Травм у нас боятся как огня"

С годами отношение к игре у Нестеренко изменилось, да и сам хоккей стал другим: он был гораздо грубее, чем во времена его молодости. Получить травму стало очень легко, а она, будучи серьезной, означала финал хоккейной карьеры и, как следствие, успешной жизни – мало кому удавалось после таких событий снова встать на ноги и начать жизнь заново. Но самым страшным, по мнению Нестеренко, было то, что в таких случаях спортсмен переставал существовать для других хоккеистов – жизнь в спорте продолжалась, но – уже без него. "Травм у нас боятся как огня, – говорил он в интервью, – и стараются гнать от себя эти мысли. Помню, как одному парню из нашей команды наложили на лицо сорок (!) швов. Я смотрел, как над ним "колдуют" врачи, и думал: как хорошо, что на столе у них лежу не я".

Справедливости ради надо сказать, что самому Нестеренко серьезных травм, которые не позволили бы ему играть, удалось избежать – его отличали прекрасная физическая форма и хорошая подготовка, что позволяло ему уворачиваться от серьезных ударов – как нечаянных, так и намеренных. Тем не менее шрамы на память о хоккее остались и у него: если верить спортивным легендам, раны на голове ему зашивали более тысячи раз, а нос ломали тринадцать раз. Он и сам любил демонстрировать жесткую манеру игры, за что спортсмены команд-соперников давали ему соответствующие прозвища: "Железные локти", "Мистер Локоть", "Саблезубый Нестор" и "Взрывной Флин-Флон". Сам он говорил о своей агрессивной игре так: "Первые несколько лет в НХЛ спортсмена испытывают на прочность. Если тебя ударили, ты обязан ответить, иначе тебе не дадут играть – просто сомнут и сметут". Эрик Нестеренко не только хорошо катался, но и выигрышно смотрелся в кадре, из-за чего операторы хоккейных матчей любили снимать его крупным планом.

После ухода из НХЛ

После НХЛ Нестеренко на время переехал в Европу – в Швейцарию, где попробовал себя в роли играющего тренера "Лозанны", но провел там только год – европейский хоккей показался ему чересчур спокойным, а потому неинтересным. Правда, по привычке он не смог заниматься только одним делом и за год не только научился профессионально кататься на горных лыжах, но и освоил профессию инструктора. Вернувшись в США, он пытался найти применение своим знаниям, умениям и способностям, перепробовав несколько профессий: при помощи систем раннего оповещения отслеживал российские военные самолеты в Арктике, работал биржевым маклером, шофером, диджеем и агентом туристической фирмы, писал книги и преподавал в университете. Снимался Нестеренко и в кино – в ставшей культовой в Канаде голливудской спортивной драме "Молодая кровь" он сыграл вместе с такими звездами, как Роб Лоу, Патрик Суэйзи и Киану Ривз.

Эрик Нестеренко скончался 4 июня 2022 года, ему было 88 лет.