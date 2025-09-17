Энергетики Киевщины вернули свет жителям области после атаки дронами – ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК вернули свет жителям Киевской области, чьи дома были без электроэнергии после массированной атаки дронами.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

"16 сентября враг массированно атаковал Киевскую область дронами – удары продолжались всю ночь и утром минимум тремя волнами. Часть жителей осталась без электроснабжения. Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК сразу начали работы по восстановлению электроснабжения – как только это стало возможным и были предоставлены разрешения от ВСУ и ГСЧС на проведение работ", – говорится в нем.

Отмечается, что в течение суток энергетики вернули свет почти 3 тысячам домов в 7 населенных пунктах области.

Напомним, в ночь на 16 сентября Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе "Шахед". Сообщалось о взрывах в районе Фастова, Василькова, Белой Церкви и Вышгорода.