Ему навсегда будет 37: на фронте погиб защитник из Ивано-Франковской области. Фото

В боях на Запорожье погиб воин из Ивано-Франковской области Виктор Марыч. Защитник принял последний бой неподалеку от Гуляйполя 21 июня.

Видео дня

Оружие в руки для защиты Украины Виктор взял еще в начале полномасштабного вторжения России, его брат также воюет против оккупантов. О гибели Героя сообщил председатель Пасичнянской территориальной громады Андрей Гунда.

"Защищая наше государство и каждого из нас от российской орды, в районе села Малиновка, что возле города Гуляйполе Запорожской области погиб военнослужащий территориальной обороны от Пасичнянской громады, житель села Пнив МАРЫЧ ВИКТОР (11.05.1988 года рождения). Печальная весть, в которую до последнего не хотелось верить! До последней минуты надеялись, что худшее – это неправда, а военнослужащий получил только ранения! Однако сегодня официально пришла весть, что враг беспощадно забрал жизнь еще одного нашего Героя!" – написал Гунда.

Староста Пнивского старостинского округа Василий Гладыш рассказал "Суспільному", что Виктор Марыч добровольцем ушел на фронт в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Воевал в Силах территориальной обороны.

Последний бой защитник принял утром 21 июня 2025 года. У него остались мать и брат, который тоже воюет.

"Виктор навсегда останется примером самоотверженности в борьбе за нашу свободу и независимость. Ежедневно прилагаются усилия, чтобы завоевать Победу, но какую высокую цену приходится платить. Уходят лучшие! Большое горе для всех. Соболезнования маме Виктора, родным, близким и всем, кто знал Героя! Светлая и вечная память тебе, Герой... Время и дату прибытия траурного кортежа, а также место и дату похорон сообщим, как только станет известно", – отметил председатель Пасичнянской ТГ.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области погиб полицейский с Волыни Сергей Тлумач. Он отдал службе в органах правопорядка больше половины жизни. С лета прошлого года присоединился к стрелковому батальону полиции и выполнял боевые задачи на передовой.

Дома Сергея ждали жена и две дочери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!