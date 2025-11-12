Ему навсегда будет 36: на фронте погиб защитник из Запорожской области. Фото

На войне против российских оккупантов погиб военнослужащий из Запорожской области Владимир Донец. Жизнь защитника Украины оборвалась во время выполнения боевого задания.

Видео дня

Трагическую новость о потере украинского защитника сообщили в Ореховской ГТГ. Отметим, что Герой родился 7 сентября 1989 года в городе Орехов Запорожской области, там прошла вся его жизнь.

Что известно о нашем защитнике

Владимир Донец учился в школе №3, впоследствии окончил Ореховский сельскохозяйственный техникум. С 2014 года он принимал участие в боевых действиях в зоне проведения АТО.

После демобилизации вернулся в родной город, однако в мае 2025 года снова стал в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную землю от врага.

"Светлая память о Владимире навсегда останется в наших сердцах. Его доброта, честность, верность долгу и любовь к Украине – пример для каждого из нас", – говорится в сообщении.

Это болезненная потеря для всей громады. Ореховская ГТГ выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира.

Напомним, ранее в Краматорском районе Донецкой области погиб военнослужащий полка НГУ "Азов" Александр Коклонский с псевдонимом "Поляк". Военному на момент смерти было 22 года.

Как сообщал OBOZ.UA, печальные новости добрались и до Волыни. В Покровском районе оборвалась жизнь 34-летнего бойца ВСУ Александра Пекного, который погиб во время огневого контакта с врагом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!