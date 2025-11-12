УкраїнськаУКР
Ему навсегда будет 36: на фронте погиб защитник из Запорожской области. Фото

OBOZ.UA
Общество
1 минута
2,1 т.
На войне против российских оккупантов погиб военнослужащий из Запорожской области Владимир Донец. Жизнь защитника Украины оборвалась во время выполнения боевого задания.

Видео дня

Трагическую новость о потере украинского защитника сообщили в Ореховской ГТГ. Отметим, что Герой родился 7 сентября 1989 года в городе Орехов Запорожской области, там прошла вся его жизнь.

Что известно о нашем защитнике

Владимир Донец учился в школе №3, впоследствии окончил Ореховский сельскохозяйственный техникум. С 2014 года он принимал участие в боевых действиях в зоне проведения АТО.

После демобилизации вернулся в родной город, однако в мае 2025 года снова стал в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную землю от врага.

"Светлая память о Владимире навсегда останется в наших сердцах. Его доброта, честность, верность долгу и любовь к Украине – пример для каждого из нас", – говорится в сообщении.

Это болезненная потеря для всей громады. Ореховская ГТГ выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира.

Напомним, ранее в Краматорском районе Донецкой области погиб военнослужащий полка НГУ "Азов" Александр Коклонский с псевдонимом "Поляк". Военному на момент смерти было 22 года.

Как сообщал OBOZ.UA, печальные новости добрались и до Волыни. В Покровском районе оборвалась жизнь 34-летнего бойца ВСУ Александра Пекного, который погиб во время огневого контакта с врагом.

