Ему навсегда будет 32: на Сумщине погиб защитник с Киевщины. Фото

В боях за Украину на приграничном направлении фронта погиб воин Алексей Омельяненко из Киевской области. В мирной жизни он работал в полиграфии, а на войне был стрелком-помощником гранатометчика.

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Защитнику навеки осталось 32 года. О потере сообщил Фастовский городской совет в Facebook.

Омельяненко Алексей Геннадьевич родился 04.05.1993 года в поселке Боровая. Учился в Боровской средней школе, после чего поступил в Киевский политехнический институт, где получил специальность в области полиграфии. Работал по специальности в Киеве. В громаде отметили, что он был добрым, трудолюбивым и светлым парнем.

В ряды ВСУ мужчину призвали 27 ноября 2024 года. Защитник прошел подготовку в учебном центре, получив военную специальность стрелка-помощника гранатометчика.

Служил на Сумщине, где самоотверженно защищал Украину. На этом же направлении 10 июня 2025 года воин погиб во время выполнения боевого задания. У защитника остались родители, родные, друзья и побратимы.

"Погиб смертью храбрых в бою, защищая родную землю и наш общий дом – Украину... Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души. Вечная слава и светлая память Герою Украины!" – отметили в Фастовском горсовете.

О дате и времени прощания с защитником землякам будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине от полученного в бою ранения погиб 30-летний воин Игорь Соляник из Белой Церкви Киевской области. Он был командиром стрелкового взвода одной из воинских частей.

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