Ему навсегда будет 29: на Сумском направлении погиб защитник из Винницкой области. Фото

Украина потеряла еще одного мужественного защитника, который отдал свою жизнь, сдерживая нашествие российских оккупационных войск на фронте. На Сумском направлении погиб воин из Винницкой области Вадим Бернацкий.

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Военнослужащему было всего 29 лет. О потере сообщил на своей странице в Facebook бершадский городской голова Виталий Драган.

Вадим Бернацкий был родом из населенного пункта Устье в Винницкой области.

"Вадим погиб 17 июня 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Марьино Сумской области. Это невосполнимая потеря для семьи, для общества, для всей страны. Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибшего! Вечная память Вадиму Бернацкому", – отметил городской голова.

О потере также сообщил брат погибшего воина Александр в Facebook. По его словам, Вадим был настоящим отцом, другом и воином.

"Спасибо тебе за все, братик. Вечная память. Ты был настоящим отцом, настоящим другом, настоящим воином, ты был настоящим! И навсегда останешься таким в наших сердцах", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на фронте погиб украинский воин Роман Добровольский из Ивано-Франковской области, которому было всего 22 года. Парень ушел на войну по собственному желанию, у него остались родители и невеста.

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