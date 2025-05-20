Ему навсегда будет 23: в боях в Донецкой области погиб защитник Вячеслав Куделя. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин Вячеслав Куделя. Защитник, которому было всего 23 года, принял последний бой вблизи Дилиевки Донецкой области.

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Он родился на Николаевщине, однако упокоится в Тернопольской области, куда переехала семья Вячеслава. О потере сообщил Роман Мыц из "Самообороны Козовщины", обособленного подразделения общественной ветеранской организации "Союз бойцов и волонтеров АТО "Сила Украины".

"С грустью сообщаем: защищая территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, в бою за Украину, ее свободу и независимость, мужественно выполнив воинский долг в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области, погиб житель поселка Ольшанское Николаевской области Вячеслав Куделя 2002 года рождения", – говорится в сообщении.

Дата прощания с молодым Героем, который возвращается на щите, пока неизвестна. Однако, как сообщили в "Самообороне Козовщины", чин похорон состоится на Тернопольщине, куда переехали его близкие.

"Прощание с погибшим Героем состоится в храме села Дмуховцы, Козловской ОТГ, где живет его семья. Местные жители, собратья, члены "Самообороны Козовщины" и организаций, в которые входил Вячеслав, выражают искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!" – отметил Мыц.

Напомним, ранее стало известно, что в Ривне попрощались с добровольцем, который погиб на Торецком направлении. Свой последний бой Александр Кравчук, который по собственному желанию присоединился к украинской армии в марте 2023 года, принял 5 мая. Ему было всего 29 лет. У мужчины остались жена, трехлетняя дочь, мама, бабушка, сестра и брат.

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