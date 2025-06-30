Ему навсегда будет 22: на Донетчине погиб оператор БПЛА с Винниччины. Фото

В боях за Украину на Новопавловском направлении фронта погиб молодой воин Константин Тумак из Винницкой области. Он был пилотом и оператором дронов в рядах 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Защитнику навеки осталось 22 года. О потере известила Ольгопольская территориальная громада.

"Молодой, отважный, верный Украине до последнего вздоха... Он сознательно встал на защиту Родины и отдал свою жизнь за свободу и будущее нашего народа", – говорится в сообщении.

Солдат Константин Константинович Тумак, 2003 года рождения, служил внешним пилотом/оператором беспилотных летательных аппаратов отделения ударных беспилотных авационных комплексов.

В последнее время защитник сдерживал российского агрессора на Новопавловском направлении.

Погиб Герой 26 июня 2025 года в районе населенного пункта Новоукраинка Волновахского района Донетчины. Его жизнь оборвалась около 05:40, когда он выполнял боевое задание – защищал украинскую землю от вражеских штурмовых атак. У него остались мама, сестры, родные и близкие.

"Склоняем головы перед его подвигом... Пусть Господь дарует Герою вечный покой. Вечная и светлая память защитнику Украины... Спасибо за мужество, за жертвенность, за несокрушимость", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в боях погиб 27-летний старший солдат Олег Гафтонюк из Винницкой области. Он был пограничником, служил в отделении радиотехнической разведки.

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