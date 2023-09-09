'Его свет помогал отыскать себя во мраке': в Киеве простились с религиоведом Игорем Козловским. Фото

В Киеве в Михайловском соборе 9 сентября простились с известным украинским религиоведом Игорем Козловским, который пережил российский плен. Ученый умер 6 сентября из-за сердечного приступа, ему было 69 лет.

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По состоянию на 12:30 проводилось отпевание, а церемония прощания началась в 13:00 во дворе собора, передает корреспондент OBOZREVATEL. Провести в последний путь Игоря Козловского пришли немало известных украинцев, в том числе политики, общественные деятели, священнослужители, а также друзья, коллеги, последователи, ученики (фото размещены внизу новости).

Военный капеллан, отец Андрей Залинский рассказал, что ученый был "человеком Солнца".

"Потому что в его присутствии мы все видели столько света, которое позволяло нам отыскать себя во мраке постоянной непрестанной нашей с вами жизни", – сказал он "Суспільному".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что Украина, без преувеличения, потеряла человека, знавшего, что нужно делать, и ежедневно работавшего над тем, чтобы "Украина победила в войне, прорвалась в 21 век, а украинское общество состоялось как мощная нация".

"Отважный человек и при этом совершенно не эпатажный. Более 200 научных работ – это книги, статьи, исследования, в том числе по исламу. Мы очень его уважаем и будем помнить, сколько мы сами будем живы", – сказал глава Меджлиса.

Ученик Игоря Козловского, бывший нардеп Егор Фирсов рассказал, что ученый был не просто преподавателем – он был наставником по жизни. Именно Козловский, сам прошедший плен, помог вернуться к жизни освобожденному политзаключенному Кремля Станиславу Асееву. И именно к Козловскому пришли его ученики в первые дни вторжения.

"В первые дни войны, когда всей стране было тяжело, и нам тоже было тяжело, и нужно было брать в руки оружие, надевать камуфляжную форму и сражаться, мы пришли к Игорю Анатольевичу. Пришли просто – просто прикоснуться к глыбе, просто послушать, просто почувствовать – и именно этот разговор на самом деле для нас был определяющим. Потому что Игорь Анатольевич, опять же, очень правильно подобрал те слова, которые в то время очень нелегкие нас вдохновили", – рассказал он.

Со своей стороны глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал Игоря Козловского "человеком большой любви". Он познакомился с профессором много лет тому назад.

"Профессор Козловский уже тогда был легендой на факультете в университете искусственного интеллекта в Донецке. Мы приезжали с коллегами по философскому факультету, прежде всего, религиоведами, на конференции – и все студенты, с кем мы говорили, аспиранты, они все говорили, что у нас есть Козловский, легенда, супер-профессор. Человек – один из тех людей, кто создал сообщество украинского Донецка, сообщество украинского Донбасса, одно из сердец украинского Донбасса", – сказал Дробович.

Экс-нардеп Борислав Береза назвал смерть ученого большой утратой для государства.

"Большой, незаурядный человек ушел от нас. И слова о том, что это большая потеря для Украины – это констатация страшного факта, а не только традиционные слова. И мне больно от того, кого мы потеряли... Почивайте с миром, профессор!" – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Козловский умер ночью 6 сентября. Трагическую весть сообщили его близкие и друзья. Что известно об ученом, читайте в материале по ссылке.

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