Дуэт 'Сестры Берри': дочери пекаря с киевского Подола, ставшие мировыми знаменитостями

"Сестры Берри", знаменитый женский дуэт, песни которого – "Бублички", "Чирибим-чирибом", "Купите папиросы", "Тум-балалайка", "Крутится-вертится шар голубой", "Очи черные" – сегодня знают и поют во всем мире. Мерна и Клер были первыми, кто адаптировал еврейские народные песни для современных им зрителей, их фирменный стиль –исполнение традиционных клезмерских мелодий в джазовой обработке.

Видео дня

Всего сестры Берри записали одиннадцать виниловых пластинок, которые сегодня являются настоящими раритетами. Объясняя популярность – и феномен – сестер Берри, музыкальные критики говорят о духе начала ХХ века, в котором смешаны энергетика и эстетика Киева и Нью-Йорка – двух городов, которые являются их малой и большой родиной. В них Мерне и Клер удалось рассказать о судьбе еврейского народа больше, чем это сделали ученые в своих монографиях и писатели в своих книгах, в них есть шик и гламур, нужда и любовь, тоска и оптимизм. К тому же, сестер Берри отличала красота и стиль, которые выделяли их из массы исполнителей.

С бубликами – через океан

Участницы знаменитого дуэта – Минни и Клара Бейгельман – появились на свет в Нью-Йорке в эмигрантской семье. Их дед жил в Киеве на Подоле, там же родился их отец, Хаим. Семейным делом Бейгельманов была пекарня, в которой пекли знаменитые на весь Киев бублики. Когда после Октябрьской революции началась Гражданская война, а город стал переходить из рук в руки, Хаим – один из всей большой семьи – купив билет на пароход, оправился в дальний путь, его целью была Америка. В США он, сменив имя на Германа, поселился в нью-йоркском Ист-Сайде и основал небольшую пекарню, где продолжил – как раньше – печь бублики. Там же он встретил красавицу Эстер, которая эмигрировала в Новый Свет из Австрии. Молодые люди поженились. У них – один за другим – родилось восемь детей – четверо дочерей и четверо сыновей, семья Бейгельман была большой и дружной.

По воспоминаниям Клары, дети все делали только вместе, а еще во всем слушались родителей, которые были для них непререкаемым авторитетом. "Когда я должна была пойти в школу, – рассказывала она впоследствии журналистам, – отец подозвал меня к себе и сказал, что в общении с другими людьми я должна помнить только об одном: уважении". Поскольку телевидения в то время не было, единственным "окном в мир" для семьи было радио, по которому они слушали музыку и детские передачи. Замирая около приемника, Клара и мечтать не могла о том, что когда-нибудь из его динамика прозвучит и ее голос.

Пять долларов за исполнение

А вот ее мама не просто мечтала – она действовала. Решив, что Клара, обладающая красивым мелодичным голосом, ничем не хуже детей, поющих на радио, Эстер повезла дочь на прослушивание. И ее тут же записали для воскресной передачи: ее исполнение песни "Бублички" – кто знает, думала ли она во время выступления о бизнесе своего отца и деда – всем понравилось. Понимая, что для музыкальной карьеры дочери необходимо специальное образование, Эстер придумала, как обойти обстоятельства, мешающие ее дочери прославиться. Поскольку денег на обучение Клары у семьи не было, она попросила соседскую девочку Беллу Коэн, занимавшуюся с репетитором, учить дочь тому, что она знает сама – за половину суммы, которую соседка платила учителю.

Трудно сказать, как долго выдержала бы эти уроки Клара, которой ужасно не нравилось бренчать на фортепиано, если бы ее аккомпаниатор на радио не сказал, что хочет отобрать трех особенно талантливых девочек, которые за каждое свое выступление будут получать по пять долларов каждая. Для Клары такие деньги были целым состоянием, и она радостно согласилась – учеба пошла гораздо быстрее, а тому, что она узнавала от Беллы, девочка в свою очередь учила сестру Мину, с которой вскоре стала петь вместе.

Как сестры Бейгельман стали сестрами Берри

Дуэт, который поначалу назывался "Сестры Бейгельман", родился в Нью-Йорке в 30-х годах ХХ века – именно тогда они сделали свои первые записи на студии RCA Victor, а еврейские песни в джазовой обработке композитора Эйба Эльштейн, которые они исполняли, произвели настоящий фурор. Но для всеамериканской, а затем и мировой известности чего-то не хватало, и. в конце концов, кто-то из работавших с сестрами, сказал, что их фамилия – Бейгельман – звучи, мягко говоря, не совсем по-американски. Так появился звучный псевдоним – Берри, который Мина выбрала, полистав телефонную книгу. Сменили девушки и имена: Мина стала Мерной, а Клара – Клер.

Что до своей исполнительской манеры, то ей они обязаны Эйбе Эльштейну, который как-то сказал: "Пусть Клер поет мелодию, а Мерна – гармонию". В результате появилось потрясающее двухголосие – знаменитая "терция сестер Берри", которая всегда поражала слушателей. Хотя сами сестры не понимали, о чем идет речь: не получив специального вокального образования, они не были сильны в музыкальной терминологии.

Концерт в Советском Союзе

Несмотря на то, что песни сестер Берри нельзя было услышать по радио или телевидению, большой популярностью пользовались они и в Советском Союзе. Поэтому их концерт, прошедший 25 июля 1959 года в рамках американской выставки в Зеленом театре московского Парка имени Горького, вызвал настоящий ажиотаж: на небольшой концертной площадке каким-то непонятным образом разместилось 20 тысяч зрителей. После Советского Союза сестры Берри объездили весь мир – они побывали в Южной Африке, Австралии, несколько раз выступали в Израиле.

Сила "Хава Нагилы"

В октябре 1973 года во время войны Судного дня "Сестры Берри" гастролировали в Израиле – пели для солдат в казармах и раненых в госпиталях. В одной палате они увидели страшную картину: полностью забинтованного и загипсованного солдата, возле которого молча плакала мать. По ее словам, сын уже три недели лежит так – без слов, не шевелясь. Клер и Мерна переглянусь и запели "Хава Нагилу". Каково же было их удивление, когда раненый пошевелил ногой – с того дня парень пошел на поправку.

Клер без Мерны

В 1976 году сестры Берри в последний раз вышли на сцену во время гастролей в Австралии, а вскоре Мерны не стало. Среди поклонников дуэта ходили слухи, что она погибла в авиакатастрофе, но все было гораздо страшнее: певица умерла от рака мозга – молодая и красивая женщина сгорела за несколько месяцев. Клер, тяжело переживающая утрату, долго не могла заставить себя выйти на сцену, а одно время даже думала о том, чтобы завершить карьеру.

Но время залечивает раны, в одном из интервью того периода она сказала: "Я благодарна богу за все, что он мне дал, а это было очень много. Я должна жить, пока живу". Клер постепенно начала пробовать выступать с другими исполнителями – Эмилем Горовцем и Яковом Явно. По воспоминаниям внучки, она, уже будучи в преклонном возрасте, на спор сочинила рэп-композицию на идиш, а через какое-то время исполнила ее на концерте.

В последний раз Клер вышла на сцену в 2009 году в клубе почитателей идишской культуры во Флориде – когда она исполняла песню "Моя еврейская мама", зрители в зале плакали.

Клер Берри ушла из жизни в конце 2014 году на 94-м году жизни в своем флоридском доме. Американский продюсер Виктор Рашкович, узнав о ее смерти, сказал: "Она была невероятной певицей и человеком. Прощай, несравненная!"