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Дрон попал в детскую: в Киеве в результате атаки РФ пострадали брат и сестра, их семья осталась без дома

Екатерина Дутик
Новости. Общество
2 минуты
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В Киеве в результате атаки РФ пострадали брат и сестра - атака БПЛА на Киев

В Святошинском районе Киева была значительно повреждена квартира обычной столичной семьи в результате ночной российской атаки 7 мая. Тяжелые ожоги получили 13-летний мальчик Костя и его 8-летняя сестра.

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Российский БПЛА попал прямо в детскую комнату, где в то время находились брат и сестра. Об этом сообщает "Телеграф".

Девочка сейчас в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Катя и Костя получили серьезные ожоги.

Квартира киевлянки, дочери библиотекаря школьного лицея, превратилась в пепелище – полностью уничтожены детская комната и кухня. Родители детей тоже получили ранения, но выжили. Вся семья осталась без жилья и самых необходимых вещей.

Обстрел РФ Киева 5 мая – в Святошинском районе пострадали дети брат и сестра – война в Украине

Все неравнодушные могут поддержать семью, присоединившись к сбору денег на лечение, реабилитацию и обеспечение необходимых для жизни вещей.

Реквизиты для помощи:

  • Номер карты: 4149 4991 2269 5834.
  • Получатель: Лам Наталья Михайловна.
Обстрел РФ Киева 5 мая – в Святошинском районе пострадали дети брат и сестра – война в Украине

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в Святошинском районе возникли пожары в нескольких квартирах на верхних этажах жилого дома.

Обстрел РФ Киева 5 мая – в Святошинском районе пострадали дети брат и сестра – война в Украине
Обстрел РФ Киева 5 мая – в Святошинском районе пострадали дети брат и сестра – война в Украине
Обстрел РФ Киева 5 мая – в Святошинском районе пострадали дети брат и сестра – война в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы в ночь на 7 мая атаковали Киев ракетами и дронами-камикадзе. Обломки упали в Соломенском, Днепровском, Святошинском и Шевченковском районах. В результате вражеской атаки в городе повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие.

Столичные патрульные полицейские показали первые минуты после атаки по многоэтажке. Вместе с другими спецслужбами они разбирали завалы и выводили пострадавших из разрушенных домов.

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