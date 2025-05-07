Дрон попал в детскую: в Киеве в результате атаки РФ пострадали брат и сестра, их семья осталась без дома

В Святошинском районе Киева была значительно повреждена квартира обычной столичной семьи в результате ночной российской атаки 7 мая. Тяжелые ожоги получили 13-летний мальчик Костя и его 8-летняя сестра.

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Российский БПЛА попал прямо в детскую комнату, где в то время находились брат и сестра. Об этом сообщает "Телеграф".

Девочка сейчас в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Катя и Костя получили серьезные ожоги.

Квартира киевлянки, дочери библиотекаря школьного лицея, превратилась в пепелище – полностью уничтожены детская комната и кухня. Родители детей тоже получили ранения, но выжили. Вся семья осталась без жилья и самых необходимых вещей.

Все неравнодушные могут поддержать семью, присоединившись к сбору денег на лечение, реабилитацию и обеспечение необходимых для жизни вещей.

Реквизиты для помощи:

Номер карты: 4149 4991 2269 5834.

Получатель: Лам Наталья Михайловна.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в Святошинском районе возникли пожары в нескольких квартирах на верхних этажах жилого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы в ночь на 7 мая атаковали Киев ракетами и дронами-камикадзе. Обломки упали в Соломенском, Днепровском, Святошинском и Шевченковском районах. В результате вражеской атаки в городе повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие.

Столичные патрульные полицейские показали первые минуты после атаки по многоэтажке. Вместе с другими спецслужбами они разбирали завалы и выводили пострадавших из разрушенных домов.

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