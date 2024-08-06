Дожди смещаются с запада на восток: синоптики дали прогноз погоды на среду, 7 августа

Дождевой фронт в Украине, согласно последнему прогнозу погоды на 7 августа, смещается с запада на восток страны. Этому способствует северо-западный ветер.

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Как сообщает Укргидрометцентр, завтра в Украине везде переменная облачность. Ветер не превысит скорость 5-10 м/с.

Ночью в северных, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, а также днем в Украине, кроме запада, Луганской и Донецкой областей, синоптики ожидают кратковременные дожди, грозы.

Дожди приносят и прохладу. Ожидается ночью в Украине 13-18°, на юге страны 17-22°. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей 22-27°. На остальной территории 26-31°.

В Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

В Киевской области также переменная облачность, местами кратковременный дождь. По области возможна гроза, предупреждают синоптики. Температура в области ночью составит 13-18°, а днем 22-27°.

В самом Киеве ночью 16-18°, а днем ожидают 24-26°.

Как сообщал OBOZ.UA, вообще в ближайшие дни в Украине сохранятся комфортные температурные показатели. Но уже с 15 августа ожидается новая волна жары. Причем, в этот раз она начнется несколько необычно – с западных областей.

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