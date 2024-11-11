Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В Украине в понедельник, 11 ноября, существенных осадков не ожидается. Дождей либо снега не будет и во вторник, однако температура днем снизится на несколько градусов. В среду небольшой мокрый снег пройдет в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях; на юго-западе также вероятны дожди.

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Соответствующими данными поделились эксперты Укргидрометцентра на официальном сайте. По предварительным данным на утро 11 ноября, несильный мокрый снег с дождем накроет почти всю страну уже в пятницу, 15-го числа.

Понедельник, 11 ноября, пройдет без существенных осадков, небо будет облачным с прояснениями.

В западных областях ночью и утром местами – туман. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Днем 11 ноября будет в среднем +3...+8 тепла, в южной части и на Закарпатье до + 10 градусов.

Во вторник, 12 ноября, осадков синоптики не прогнозируют. Ночью ожидается -1...+3. На юге теплее, примерно +1...+3, а в Одесской области +4...+6 градусов.

Днем воздух прогреется до +3...+6 (на западе всего до +2...+4). Наиболее высокие показатели термометров увидят жители юга Украины, до +7...+9 (на Одесщине и в Крыму даже до +10) градусов.

В среду, 13 ноября, небольшой дождь пройдет в Ужгороде, Черновцах, Виннице, Кропивницком, Николаеве; умеренный дождь – в Одессе и области. На Ивано-Франковщине и Хмельнитчине ночью выпадет мокрый снег, а днем – дождь с мокрым снегом.

В темное время суток в среднем по Украине прогнозируют -1...+2 (в Черновицкой области до -2 мороза). Исключение – юг, где температура будет плюсовой, примерно +1...+3, а в Одессе +4...+6 градусов.

Днем 13 ноября в большинстве регионов +2...+5, на юге +7...+9 (в Крыму до +10) градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко объяснила, что Украина в начале недели будет находиться под влиянием антициклона.

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