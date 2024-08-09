Дожди и грозы затронут несколько областей: синоптик дала прогноз погоды на выходные

В выходные дни на территории Украины ожидается смена погодных условий. Часть областей накроют дожди и грозы.

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С 15 августа жара усилится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу прогнозируются дожди в нескольких регионах Украины. В частности, влажно будет на Волыни, Ривненщине, севере страны, местами в центральной части, а также в Одесской и Николаевской областях. Временами возможны грозы. На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

В воскресенье с утра дожди охватят Киевщину и Полтавщину. Однако в течение дня погода будет преимущественно сухой по всей стране.

10-11 августа температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться от +24 до +29 градусов. На юге страны ожидается теплее – от +28 до +32 градусов.

В Киеве в выходные возможны локальные дожди и грозы, однако солнца тоже будет достаточно. Температура воздуха в столице составит около 26 градусов.

С 15 августа жара начнет усиливаться, прежде всего в западных областях и юго-западной части Украины. Далее жаркая погода распространится на большую часть страны. Ко Дню Независимости Украины погодные условия стабилизируются: ожидается комфортно теплая и солнечная погода.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе, с 12 августа, столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

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