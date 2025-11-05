Документальный проект музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова попал в шортлист премии The European Excellence Awards 2025

Документальный проект "Дневники войны: голоса выживших и тех, кто нет", созданный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, вошел в шортлист престижной международной премии The European Excellence Awards 2025 сразу в двух категориях:

– Immersive Brand Experience

– Ukraine

Объявление победителей состоится 5 декабря 2025 года.

The European Excellence Awards – это одна из самых авторитетных наград в сфере коммуникаций. Она отмечает лучшие европейские проекты, отличающиеся креативностью, влиянием и профессиональным мастерством в сфере паблик рилейшнз, маркетинга и корпоративных коммуникаций.

Документальный проект "Дневники войны: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет" представлен в мультимедийном пространстве Музея "Голоса Мирных" на первом этаже Музея истории города Киева. Его основой стали реальные дневники Екатерины Савенко и Владимира Величко из Мариуполя – свидетельства людей с разными судьбами, которые через личные записи передали трагедию войны из первых уст. Проект продолжается до конца декабря 2025 года в Музее истории города Киева.

Посетите выставку по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 7, Киев.

Музей "Голоса Мирных" является первоисточником правды о жизни гражданских во время войны. С 2014 года он собирает свидетельства тех, кто пострадал от войны России против Украины – сейчас коллекция насчитывает более 140 000 историй.

Смотрите и читайте их по ссылке.