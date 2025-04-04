До блеска отмоют липкий жир и грязь на кухонном кафеле: 4 самых лучших домашних средства без химии

Если у вас на кухне сильно грязная плитка, в жире и грязи, но вы не хотите ее мыть химией, тогда можно просто использовать домашние безопасные средства для мытья, например, соду, уксус.

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Редакция FoodOboz рассказывает, что сможет отмыть до блеска кухонный кафель и за очень короткое время.

Уксус и вода

Чтобы отмыть кухонные поверхности от липкого налета и жира возьмите тазик с водой и добавь 40 мл уксуса (3 столовые ложки). Должна быть соблюдена пропорция 1:10. То есть если взять 400 мл воды, то нужно добавить 3 столовые ложки уксуса и средство готово. Этой смесью хорошо помойте и вытрите плитку.

Сода и вода

Сода является абразивным средством, поэтому не подойдет для многих фасадов (речь идет о пасте из соды, а не растворе с водой). Однако ею можно отмыть, к примеру, стены и плитку на кухне. Возьмите около 2 столовых ложек соды и добавь в 1 литр горячей воды. Подождите пока сода растворится, а после намочите любую тряпку и протрите нужную поверхность. Если жирные следы засохли, оставьте тряпку с раствором на пятне на 10 минут. Тряпка должна быть обильно пропитана содой. После смойте обычной водой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота действует по тому же правилу, как и сода. Хотя и является абразивным средством с достаточно большими частицами. Нужно растворить 2 столовых ложки кислоты в горячей воде. Подождите немного, а потом используй по назначению. Тряпку с лимонной кислотой также можно оставить на 10 минут на более старые пятна. Гарантии естественно никто не дает, однако лимонная кислота должна хорошо справиться с каплями грязи на стенах и не только.

Разрыхлитель и вода

Разрыхлитель – настоящее чудо для старых и загрязненных поверхностей. Смешайте упаковку разрыхлителя с 2 ложками воды, чтобы получилась пена. Дайте средству настояться несколько минут, и тогда приступайте к чистке.

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