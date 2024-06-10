До +34, но грозы и град: синоптики предупредили об опасной погоде 11 июня

Погода в Украине во вторник, 11 июня, будет жаркой и дождливой практически во всех регионах страны. Синоптики прогнозируют грозы по всей стране, кроме юго-востока.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Дожди минуют только Харьковщину, Донетчину, Луганщину, Днепропетровщину, Запорожье, Херсонщину и Крым.

В остальных областях во вторник ожидаются грозы, днем местами град и шквалы, 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Температура воздуха на юге и востоке Украины днем 11 июня поднимется до +34 градусов. На Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине, Одещине синоптики прогнозируют днем от +29 до +31. Ночью на юге и востоке будет от +17 до +21 градуса.

В центральных и северных регионах днем столбики термометров будут показывать от +26 до +29 градусов, ночью ожидается от +16 до +20.

На западе днем будет от +21 до +25 градусов, а ночью от +15 до +17.

Погода в Киеве и Киевской области 11 июня будет пасмурной с прояснениями. Днем по области в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с – І уровень опасности, желтый.

Температура на Киевщине ночью от +15 до +20, днем от +25 до +30 градусов; в Киеве ночью до +20, днем от +26 до +28.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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