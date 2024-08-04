Днепр накрыл мощный ураган: ветер разносил стройматериалы, а в частный дом попала молния. Видео

В Днепре в воскресенье, 4 августа, разыгралась непогода. Мощный штормовой ветер сносил строительные материалы и валил заборы, ливень затопил некоторые улицы, по которым "поплыли" автомобили. Молния попала в частный дом и трубу котельной.

Видео дня

Видео разгула стихии распространил ряд местных пабликов. Местные СМИ назвали непогоду "апокалипсисом".

На одной из видеозаписей видно, как порывы ветра разносят стройматериалы на проезжающие авто валит заборы, в частности в Слобожанском под Днепром.

А в микрорайоне "Золотые ключи" молния ударила в частный дом.

Также на видео попал момент попадания молнии в трубу котельной и канализационные люки, которые ливень заставил "танцевать".

Подтопило некоторые магазины, в частности, на Левобережье Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики спрогнозировали скорое возвращение аномальной жары в Украину. Повышение температуры ожидается с 13-14 августа и местами, вероятно, достигнет +40 градусов.

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