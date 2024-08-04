Днепр накрыл мощный ураган: ветер разносил стройматериалы, а в частный дом попала молния. Видео
В Днепре в воскресенье, 4 августа, разыгралась непогода. Мощный штормовой ветер сносил строительные материалы и валил заборы, ливень затопил некоторые улицы, по которым "поплыли" автомобили. Молния попала в частный дом и трубу котельной.
Видео разгула стихии распространил ряд местных пабликов. Местные СМИ назвали непогоду "апокалипсисом".
На одной из видеозаписей видно, как порывы ветра разносят стройматериалы на проезжающие авто валит заборы, в частности в Слобожанском под Днепром.
А в микрорайоне "Золотые ключи" молния ударила в частный дом.
Также на видео попал момент попадания молнии в трубу котельной и канализационные люки, которые ливень заставил "танцевать".
Подтопило некоторые магазины, в частности, на Левобережье Днепра.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики спрогнозировали скорое возвращение аномальной жары в Украину. Повышение температуры ожидается с 13-14 августа и местами, вероятно, достигнет +40 градусов.
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